Стало известно когда в Луганске закончат ремонт многострадальной улицы Артёма

«Мы профинансировали нашего генерального подрядчика по целевой программе восстановления дорожной инфраструктуры. Улица Артема — у нас одна из главных магистралей, последние два года мы занимаемся реконструкцией. Подрядчик доложил, что деньги он действительно получил, проблем, связанных с закупкой строительных материалов, на сегодняшний день нет. На сегодняшний день у нас все получается. Планируем все-таки к концу года завершить работы по этой улице и дать возможность открыть движение в полном объеме», — сказал глава города.

«До этого здесь была двухполосная дорога, сейчас это будет четырехполосная, до улицы Коминтерна, а дальше мы оставляем двухполосную. Тротуарная зона включена в проектную часть автодороги по улице Артема, поэтому она тоже будет восстанавливаться», — отметил Пилавов.«Первый этап — это демонтаж трамвайных рельсов, которые здесь были, второй этап — это подготовка основания на тех участках, где были трамвайные пути, третий этап — это укладка первого слоя асфальтобетона, бордюрного камня. В районе площади Ленина — капитальный ремонт и прочистка ливневой канализации и последний этап — это укладка второго несущего слоя асфальтобетона», — рассказал глава горадминистрации.