В Луганске отменили покупку автобусных билетов по паспортам. Но, не полностью
В Луганске минтранс отменил оформление билетов на пригородные и междугородние маршруты по паспортам. По указанию Леонида Пасечника.
«Исключается требование об оформлении автостанциями билетов на проезд по пригородным и междугородным автобусным маршрутам с указанием персональных данных пассажира. Реализация билетов для пригородного и междугородного сообщения в кассах автостанций будет осуществляться в обычном порядке», — говорится в сообщении минтранса.
Ранее журналисты информировал, что в Луганске было принято решение с 9 июня оформлять билеты на проезд по пригородным, междугородным и международным автобусным маршрутам только при наличии паспорта.
Теперь, в Луганске решили, что только билеты для проезда по международным автобусным маршрутам с 09 июня 2022 года автостанции будут оформлять на основании документа, удостоверяющего личность пассажира (паспорт/паспортный документ удостоверяющий личность физического лица, свидетельство о рождении)", с указанием:
фамилии, имени, отчества пассажира;
вида и номера документа, удостоверяющего личность пассажира, по которому приобретается билет;
даты рождения пассажира.
Удобный город - Сегодня, 18:45 147
«Исключается требование об оформлении автостанциями билетов на проезд по пригородным и междугородным автобусным маршрутам с указанием персональных данных пассажира. Реализация билетов для пригородного и междугородного сообщения в кассах автостанций будет осуществляться в обычном порядке», — говорится в сообщении минтранса.
Ранее журналисты информировал, что в Луганске было принято решение с 9 июня оформлять билеты на проезд по пригородным, междугородным и международным автобусным маршрутам только при наличии паспорта.
Теперь, в Луганске решили, что только билеты для проезда по международным автобусным маршрутам с 09 июня 2022 года автостанции будут оформлять на основании документа, удостоверяющего личность пассажира (паспорт/паспортный документ удостоверяющий личность физического лица, свидетельство о рождении)", с указанием:
фамилии, имени, отчества пассажира;
вида и номера документа, удостоверяющего личность пассажира, по которому приобретается билет;
даты рождения пассажира.
Удобный город - Сегодня, 18:45 147
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