В Луганске отменили покупку автобусных билетов по паспортам. Но, не полностью

«Исключается требование об оформлении автостанциями билетов на проезд по пригородным и междугородным автобусным маршрутам с указанием персональных данных пассажира. Реализация билетов для пригородного и междугородного сообщения в кассах автостанций будет осуществляться в обычном порядке», — говорится в сообщении минтранса.