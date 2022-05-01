Будьте осторожны! На завтра в Луганске объявлено штормовое предупреждение.



«Утром, днем 28 мая в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-западного ветра 15-18 м/с», — говорится в сообщении.



Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Луганске и местами на территории региона утром и днем 28 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 19:26 145