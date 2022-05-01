В Москве заявили о необходимости отмены таможенного контроля между РФ и Луганском



«Люди могли жить гораздо лучше, просто если бы не было таможни. Я не говорю про контроль «железа», должны стоять военные и контролировать, чтобы не возили автоматы, пистолеты, а именно про контроль товаров. Это какое-то безумие, этого не должно быть. Таможня должна быть отменена однозначно», — заявил депутат.



Таможенный контроль товаров гражданского назначения на границе между Луганском и Российской Федерацией должен быть отменен. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.Политика - Сегодня, 06:02 114