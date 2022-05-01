В Луганске с 30 мая откроют семь новых автобусных маршрутов
В Луганске с 30 мая откроют семь новых междугородных и пригородных маршрутов. Об этом сообщили в минтрансе.
Новые маршруты
Луганск АС-1 (автостанция) — Марковка АС
Время отправления:
Марковка — 06:00;
Луганск — 12:40.
Село Старый Айдар — поселок городского типа Станица Луганская АС
Время отправления:
Старый Айдар — 06:30;
Станица Луганская — 10:30.
Село Верхнебогдановка — Луганск АС РВК (вокзальный комплекс у ЖД)
Время отправления: Верхнебогдановка — 05:00, 06:00, 09:50, 11:00;
Луганск — 07:40, 08:40, 14:20, 16:20.
Старый Айдар — Луганск АС РВК
Время отправления:
Старый Айдар — 10:10, 14:10;
Луганск — 12:30, 15:30.
Село Теплое — Луганск АС РВК
Время отправления:
Теплое — 05:30, 10:00, 15:30;
Луганск — 08:10, 13:50, 17:10.
Ольховский массив — Станица Луганская АС
Время отправления:
Ольховский массив — 07:00, 12:00, 15:00;
Станица Луганская — 10:45, 14:00, 16:30.
Поселок Ольховая — Станица Луганская АС
Время отправления:
Ольховая — 06:00, 07:20, 09:20, 12:00, 14:35;
Станица Луганская — 06:45, 08:30, 11:00, 14:00, 16:20.
Новые маршруты
Луганск АС-1 (автостанция) — Марковка АС
Время отправления:
Марковка — 06:00;
Луганск — 12:40.
Село Старый Айдар — поселок городского типа Станица Луганская АС
Время отправления:
Старый Айдар — 06:30;
Станица Луганская — 10:30.
Село Верхнебогдановка — Луганск АС РВК (вокзальный комплекс у ЖД)
Время отправления: Верхнебогдановка — 05:00, 06:00, 09:50, 11:00;
Луганск — 07:40, 08:40, 14:20, 16:20.
Старый Айдар — Луганск АС РВК
Время отправления:
Старый Айдар — 10:10, 14:10;
Луганск — 12:30, 15:30.
Село Теплое — Луганск АС РВК
Время отправления:
Теплое — 05:30, 10:00, 15:30;
Луганск — 08:10, 13:50, 17:10.
Ольховский массив — Станица Луганская АС
Время отправления:
Ольховский массив — 07:00, 12:00, 15:00;
Станица Луганская — 10:45, 14:00, 16:30.
Поселок Ольховая — Станица Луганская АС
Время отправления:
Ольховая — 06:00, 07:20, 09:20, 12:00, 14:35;
Станица Луганская — 06:45, 08:30, 11:00, 14:00, 16:20.
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«Информацию о наличии билетов и стоимости проезда до остановочных пунктов по данным маршрутам можно получить на соответствующих автостанциях (Луганск АС-1: Луганск, улица Оборонная, 28; Луганск АС РВК: Луганск, улица Вити Пятеркина, 6)», — добавили в минтрансе.
«Информацию о наличии билетов и стоимости проезда до остановочных пунктов по данным маршрутам можно получить на соответствующих автостанциях (Луганск АС-1: Луганск, улица Оборонная, 28; Луганск АС РВК: Луганск, улица Вити Пятеркина, 6)», — добавили в минтрансе.
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