В Луганске с 30 мая откроют семь новых автобусных маршрутов



«Информацию о наличии билетов и стоимости проезда до остановочных пунктов по данным маршрутам можно получить на соответствующих автостанциях (Луганск АС-1: Луганск, улица Оборонная, 28; Луганск АС РВК: Луганск, улица Вити Пятеркина, 6)», — добавили в минтрансе.



В Луганске с 30 мая откроют семь новых междугородных и пригородных маршрутов. Об этом сообщили в минтрансе.Новые маршрутыВремя отправления:Марковка — 06:00;Луганск — 12:40.Время отправления:Старый Айдар — 06:30;Станица Луганская — 10:30.Время отправления: Верхнебогдановка — 05:00, 06:00, 09:50, 11:00;Луганск — 07:40, 08:40, 14:20, 16:20.Время отправления:Старый Айдар — 10:10, 14:10;Луганск — 12:30, 15:30.Время отправления:Теплое — 05:30, 10:00, 15:30;Луганск — 08:10, 13:50, 17:10.Время отправления:Ольховский массив — 07:00, 12:00, 15:00;Станица Луганская — 10:45, 14:00, 16:30.Время отправления:Ольховая — 06:00, 07:20, 09:20, 12:00, 14:35;Станица Луганская — 06:45, 08:30, 11:00, 14:00, 16:20.Удобный город - Сегодня, 07:00 271