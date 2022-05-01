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Чемпионами роста цен на продукты питания стали пять областей Украины

verter Сегодня, 08:0047Новости
Чемпионами роста цен на продукты питания стали пять областей Украины
Абсолютными чемпионами роста цен на основные продовольственные товары в Украине стали: Херсонская область с ростом на 29,6%, и Черкасская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области, которые показали рост на 13,1-10,3%.
Об этом говорится в «Обзоре продовольственной безопасности и политики в Украине», проведенном Киевской школой экономики, пишет agronews.ua.

В целом по Украине цены на хлеб, муку, мясо, молочные продукты, молоко и овощи выросли на 5,6-34,5%, в зависимости от продукта.
Наиболее значительные изменения произошли в следующих категориях товаров:
пшеничная мука (17%)
гречневая крупа (27%)
просо (35%).
Чемпионами роста цен на продукты питания стали пять областей Украины

«В январе-феврале, например, изменение цен на эти товары составило до 5%. Рост цен на свинину (10%), молоко (9%), сливочное масло (12%), сахар (7%) и растительное масло (13%) с началом войнных действий достаточно заметен. Например, по сравнению с довоенным периодом рост цен на данную продукцию не превышал 4%. Основными причинами повышения цен стали растущие мировые цены на продовольствие и энергоносители, вызванные, в частности, масштабными инфраструктурными разрушениями, увеличением затрат на логистику, сбоями в операционной деятельности и поставках в Украину», — говорится в обзоре.
Школа выживания - Сегодня, 08:00 102

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