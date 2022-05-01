В Луганске отменили поезд до Старобельска и назначили новые пригородные поезда
«Луганская железная дорога» (ЛЖД)отменило следующий до Старобельска поезд и назначило с 1 июня пригородные поезда по маршруту Луганск — Старобельск — Лантратовка. Об этом сообщили на предприятии.
С 31 мая 2022 года отменяется пригородный поезд № 6492 сообщением «Луганск — Старобельск» отправлением из Луганска в 17:00;
с 1 июня 2022 года отменяется пригородный поезд № 6491 сообщением «Старобельск — Луганск» отправлением из Старобельска в 07:00″, — говорится в сообщении.
В ЛЖД проинформировали, что «с 1 июня 2022 года назначаются пригородные поезда по маршруту Луганск — Старобельск — Лантратовка»:
№ 6491/6490 сообщением «Луганск — Старобельск»;
№ 6402 сообщением «Старобельск — Лантратовка»;
№ 6403 сообщением «Лантратовка — Старобельск»;
№ 6493/6492 сообщением «Старобельск — Луганск».
Новые поезда будут следовать со всеми остановками по маршруту, кроме остановочных пунктов Донец, разъезд Транзитный. На других пунктах — остановки по требованию при наличии пассажиров.
С графиком движения новых поездов и стоимостью проезда можно ознакомиться на сайте ЛЖД.
С 31 мая 2022 года отменяется пригородный поезд № 6492 сообщением «Луганск — Старобельск» отправлением из Луганска в 17:00;
с 1 июня 2022 года отменяется пригородный поезд № 6491 сообщением «Старобельск — Луганск» отправлением из Старобельска в 07:00″, — говорится в сообщении.
В ЛЖД проинформировали, что «с 1 июня 2022 года назначаются пригородные поезда по маршруту Луганск — Старобельск — Лантратовка»:
№ 6491/6490 сообщением «Луганск — Старобельск»;
№ 6402 сообщением «Старобельск — Лантратовка»;
№ 6403 сообщением «Лантратовка — Старобельск»;
№ 6493/6492 сообщением «Старобельск — Луганск».
Новые поезда будут следовать со всеми остановками по маршруту, кроме остановочных пунктов Донец, разъезд Транзитный. На других пунктах — остановки по требованию при наличии пассажиров.
С графиком движения новых поездов и стоимостью проезда можно ознакомиться на сайте ЛЖД.
Удобный город - Сегодня, 07:31 159
«Билеты до станции Луганск можно будет приобрести у проводника при наличии пропуска, выданного местным отделением полиции ЛНР, или при наличии паспорта гражданина ЛНР», — уточнили на предприятии.
«Билеты до станции Луганск можно будет приобрести у проводника при наличии пропуска, выданного местным отделением полиции ЛНР, или при наличии паспорта гражданина ЛНР», — уточнили на предприятии.
Метки: {keywords}