В Луганске отменили поезд до Старобельска и назначили новые пригородные поезда



С 31 мая 2022 года отменяется пригородный поезд № 6492 сообщением «Луганск — Старобельск» отправлением из Луганска в 17:00;

с 1 июня 2022 года отменяется пригородный поезд № 6491 сообщением «Старобельск — Луганск» отправлением из Старобельска в 07:00″, — говорится в сообщении.



С 31 мая 2022 года отменяется пригородный поезд № 6492 сообщением «Луганск — Старобельск» отправлением из Луганска в 17:00;с 1 июня 2022 года отменяется пригородный поезд № 6491 сообщением «Старобельск — Луганск» отправлением из Старобельска в 07:00″, — говорится в сообщении.



«Билеты до станции Луганск можно будет приобрести у проводника при наличии пропуска, выданного местным отделением полиции ЛНР, или при наличии паспорта гражданина ЛНР», — уточнили на предприятии.

