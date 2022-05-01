Стало известно точное количество погибших и пострадавших после обстрела Сватово «Точкой-У»
В Луганске генпрокуратура уточнила, что 2 мирных жителя погибли, еще 23 получили ранения в результате удара, нанесенного ракетами тактического комплекса «Точка-У» по Сватово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Следователи Генпрокуратуры зафиксировали результаты обстрела Сватово. Установлено, что в результате обстрела погибли 2 местных жителя, 23 получили ранения, из них 5 детей, в том числе двухмесячный ребенок», — говорится в сообщении.
Также повреждены три легковых автомобиля, объекты гражданской инфраструктуры. Новости Региона - Сегодня, 11:35 101
«Следователи Генпрокуратуры зафиксировали результаты обстрела Сватово. Установлено, что в результате обстрела погибли 2 местных жителя, 23 получили ранения, из них 5 детей, в том числе двухмесячный ребенок», — говорится в сообщении.
Также повреждены три легковых автомобиля, объекты гражданской инфраструктуры. Новости Региона - Сегодня, 11:35 101
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