Украинцы находят $100 с необычной отметкой. Срочно проверьте ваши кошельки



«В январе купила 100 долларов с необычным номером. Вместо последней цифры звездочка. И комбинация цифр красивая. Банкнота 2003 года», — рассказывает читательница Татьяна.





«Если это серия 2003А, то у данной банкноты был довольно небольшой тираж, и, думаю, знающих людей она заинтересует очень сильно. Обычно тираж больше миллиона, а тут всего 320 тысяч», — поясняет эксперт.

Но нужно дополнительно оценивать состояние банкноты.



«В идеальном состоянии данная банкнота замещения стоит от 400—500 долларов. Учитывая, что ее состояние, я предполагаю, XF (чрезвычайно хорошо сохранившаяся банкнота), думаю, можно продать за 250—350 долларов. Очень повезло, что маленький тираж, я бы порекомендовал выставить на аукцион», — говорит Сергей.



«В идеальном состоянии данная банкнота замещения стоит от 400—500 долларов. Учитывая, что ее состояние, я предполагаю, XF (чрезвычайно хорошо сохранившаяся банкнота), думаю, можно продать за 250—350 долларов. Очень повезло, что маленький тираж, я бы порекомендовал выставить на аукцион», — говорит Сергей.