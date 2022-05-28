Украинцы находят $100 с необычной отметкой. Срочно проверьте ваши кошельки
Вряд ли многие люди пристально рассматривают деньги, но некоторые так делают. И как выясняется — не зря, на этом можно заработать. Сегодня рассматриваем очередную странную долларовую банкноту, в серийном номере которой есть звездочка.
«В январе купила 100 долларов с необычным номером. Вместо последней цифры звездочка. И комбинация цифр красивая. Банкнота 2003 года», — рассказывает читательница Татьяна.
Разбираем, что это значит: если в конце серийного номера есть звездочка, это означает, что при печати купюры возникла ошибка. Поэтому вместо неправильной банкноты напечатали правильную, добавив в конце звездочку. По правилам, перепечатывать купюру с тем же серийным номером без этой отметки нельзя.
Коллекционер Сергей Р., говорит, что «звездные банкноты» могут вызвать интерес у коллекционеров.
«Если это серия 2003А, то у данной банкноты был довольно небольшой тираж, и, думаю, знающих людей она заинтересует очень сильно. Обычно тираж больше миллиона, а тут всего 320 тысяч», — поясняет эксперт.
Но нужно дополнительно оценивать состояние банкноты.
Чем оно лучше, тем больше шанс, что купюра может заинтересовать коллекционеров.
«В идеальном состоянии данная банкнота замещения стоит от 400—500 долларов. Учитывая, что ее состояние, я предполагаю, XF (чрезвычайно хорошо сохранившаяся банкнота), думаю, можно продать за 250—350 долларов. Очень повезло, что маленький тираж, я бы порекомендовал выставить на аукцион», — говорит Сергей.
Кстати, на аукционах прямо сейчас можно найти такие купюры по разной стоимости. Есть экземпляры, за которые, похоже, можно будет выручить в разы больше номинала. Например, вот здесь цена 100-долларовой купюры уже чуть больше 3650 долларов.
Школа выживания - Сегодня, 13:13 167
«В январе купила 100 долларов с необычным номером. Вместо последней цифры звездочка. И комбинация цифр красивая. Банкнота 2003 года», — рассказывает читательница Татьяна.
Разбираем, что это значит: если в конце серийного номера есть звездочка, это означает, что при печати купюры возникла ошибка. Поэтому вместо неправильной банкноты напечатали правильную, добавив в конце звездочку. По правилам, перепечатывать купюру с тем же серийным номером без этой отметки нельзя.
Коллекционер Сергей Р., говорит, что «звездные банкноты» могут вызвать интерес у коллекционеров.
«Если это серия 2003А, то у данной банкноты был довольно небольшой тираж, и, думаю, знающих людей она заинтересует очень сильно. Обычно тираж больше миллиона, а тут всего 320 тысяч», — поясняет эксперт.
Но нужно дополнительно оценивать состояние банкноты.
Чем оно лучше, тем больше шанс, что купюра может заинтересовать коллекционеров.
«В идеальном состоянии данная банкнота замещения стоит от 400—500 долларов. Учитывая, что ее состояние, я предполагаю, XF (чрезвычайно хорошо сохранившаяся банкнота), думаю, можно продать за 250—350 долларов. Очень повезло, что маленький тираж, я бы порекомендовал выставить на аукцион», — говорит Сергей.
Кстати, на аукционах прямо сейчас можно найти такие купюры по разной стоимости. Есть экземпляры, за которые, похоже, можно будет выручить в разы больше номинала. Например, вот здесь цена 100-долларовой купюры уже чуть больше 3650 долларов.
Школа выживания - Сегодня, 13:13 167
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