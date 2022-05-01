В Украине теперь три валютных курса. Как покупать доллар, чтобы на этом сэкономить



«Если они начнут покупать доллар по 37 грн, а евро по 39 грн, то литр топлива тут же подорожает еще на 10 грн», — говорит Сергей Куюн.





«При осуществлении расчетов за рубежом, снятии средств в банкоматах за границей или расчета в сети Интернет в валюте, отличной от валюты счета, происходит конвертация по следующим правилам. В момент совершения операции на счету блокируется необходимая сумма в валюте расчета, рассчитанная по курсу на день совершения операции. Списание средств с карточного счета происходит в течение 2-30 дней после совершения операции (блокировки) по расчетному курсу, действующему в этот день», — пояснили нам в одном из банков.

