В Украине теперь три валютных курса. Как покупать доллар, чтобы на этом сэкономить
НБУ на прошлой неделе разрешил банкам устанавливать курс валют на свое усмотрение и валютный рынок зажил по новым правилам и в новой реальности.
В конце прошлой недели НБУ в очередной раз изменил правила работы на валютном рынке.
После этого в Украине фактически образовалось три валютных курса:
официальный банковский курс,
карточный курс, по которому конвертируется гривня в валюту при оплате за рубежом,
наличный валютный курс.
Эксперты разбирались, кто по какому курсу получает валюту и какие курсовые перспективы ожидают гривню в ближайшее время.
Официально — для критического импорта
Если зайти на сайт НБУ, то курс доллара в Украине с начала военного положения закреплен на уровне 29,25 грн. Правда, купить его по такой цене могут только предприятия, которые покупают за рубежом товары, входящие в список критического импорта.
В этот список входит более 1000 наименований, от стройматериалов и продуктов питания до топлива, медикаментов и предметов и средств личной гигиены. В этот список постоянно вносят дополнения. Делается это для того, чтобы не дать разогнать инфляцию, которая и так существенно обесценила доходы граждан.
Проще всего пояснить это на примере топлива. По словам директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюна, сейчас все трейдеры покупают валюту по официальному курсу.
«Если они начнут покупать доллар по 37 грн, а евро по 39 грн, то литр топлива тут же подорожает еще на 10 грн», — говорит Сергей Куюн.
Казалось бы, хорошая инициатива таким образом сдерживать рост цен. Но как говорил герой мультфильма, для того, чтобы продать что-то ненужное, вначале нужно купить что-то ненужное. Если перефразировать сказанное, то чтобы импортеры купили валюту по официальному курсу (+1% банковской комиссии), ее кто-то должен продать по такому курсу.
А продавать приходится всем, кто заводит валюту в страну, это экспортеры и айтишники. Им приходится менять заработанное, продавая по официальному курсу. А покупать валюту — уже по коммерческому курсу, который на 20-25% выше. Как говорят эксперты, это заставляет искать схемы обхода ограничений от НБУ.
Карточный курс — ни то ни се
До прошлой пятницы для всех украинцев, которые жили за рубежом и расплачивались там гривневыми карточками, действовал курс перевода национальной валюты в местную, близкий к курсу НБУ. Однако в Нацбанке заявили, что украинцы начали часто этим злоупотреблять. Граждане начали ездить за рубеж, снимать там валюту в банкоматах по выгодному курсу, завозить ее в Украину и сдавать по рыночному курсу, который на тот момент отличался на 10-20%.
Наличный доллар живет своей жизнью
После того, как НБУ отменил максимальную наценку (10% от официального курса) на продажу валюты для банков, доллары и евро появились в кассах финучреждений. Правда, их стоимость сравнялась с тем, что предлагают в обменных пунктах черного рынка.
Например, на сайте «Привата» значится курс продажи американской валюты 36,45 грн, а евро — 38,9 гривни. Ощадбанк продает доллар по 36,5 грн, а евро по 38,6 грн, Райффайзен — 36,7 грн и 39,4 грн. Такое же и на небанковском наличном рынке.
При этом через приложения продать валюту со счета по такому курсу невозможно. Например, «Приват» предлагает обменять доллары с валютного счета на гривню по 29,25 грн. Похожий курс на безналичный обмен и у других финучреждений.
Способы сэкономить
НБУ практически прикрыл все способы вывода валюты за рубеж по льготному курсу — были запрещены операции по покупке криптовалют, пополнение через валютные кошельки (типа Revolut) или через PayPal.
Поэтому у украинцев осталось несколько вариантов дешевой конвертации гривни в валюту. Например, можно передать родственникам несколько карт украинских банков, открытых в разных банках на одного человека, — по каждой из них можно снимать в банкомате валюту на сумму до 50 тысяч гривен в месяц.
На сегодня в большинстве финучреждений на такие операции действует курс НБУ + 10%. То есть евро будет стоить около 34,5 грн, тогда как в обменниках он продается на 4-5 грн дороже.
Правда, в банках говорят, что курс списания гривни с карты может несколько отличаться от сегодняшнего.
«При осуществлении расчетов за рубежом, снятии средств в банкоматах за границей или расчета в сети Интернет в валюте, отличной от валюты счета, происходит конвертация по следующим правилам. В момент совершения операции на счету блокируется необходимая сумма в валюте расчета, рассчитанная по курсу на день совершения операции. Списание средств с карточного счета происходит в течение 2-30 дней после совершения операции (блокировки) по расчетному курсу, действующему в этот день», — пояснили нам в одном из банков.
Поэтому при колебании валютного курса возможно возникновение разницы между заблокированной и списанной с карточного счета суммой.
Еще один способ, которым пользуются украинцы — это взаимозачет в Украине и за рубежом. Например, вам надо передать родственникам евро в Европу. Но покупать его тут дорого. Тогда можно найти тех, кто хочет переслать валюту в Украину своим родственникам. Если им нужна гривня, то можно отдать им гривню, а валюту получат ваши родственники за рубежом. Курс пересчета при этом может быть средним между тем, по которому можно купить евро в Украине, и расходами на пересылку валюты из-за рубежа и ее конвертации в гривню.
Что дальше
Эксперты говорят, что дальнейшее поведение курса валют будет напрямую зависеть от западной финансовой помощи Украине. Так, экономист Даниил Монин говорит, что если Украина будет получать финпомощь регулярно и в необходимых объемах, то курс доллара может опуститься до 35 грн. Если же Запад прекратит финансировать Украину, то мы можем увидеть двукратную девальвацию нацвалюты.
Источник: Сегодня
Новости Украины - Сегодня, 14:00 188
В конце прошлой недели НБУ в очередной раз изменил правила работы на валютном рынке.
После этого в Украине фактически образовалось три валютных курса:
официальный банковский курс,
карточный курс, по которому конвертируется гривня в валюту при оплате за рубежом,
наличный валютный курс.
Эксперты разбирались, кто по какому курсу получает валюту и какие курсовые перспективы ожидают гривню в ближайшее время.
Официально — для критического импорта
Если зайти на сайт НБУ, то курс доллара в Украине с начала военного положения закреплен на уровне 29,25 грн. Правда, купить его по такой цене могут только предприятия, которые покупают за рубежом товары, входящие в список критического импорта.
В этот список входит более 1000 наименований, от стройматериалов и продуктов питания до топлива, медикаментов и предметов и средств личной гигиены. В этот список постоянно вносят дополнения. Делается это для того, чтобы не дать разогнать инфляцию, которая и так существенно обесценила доходы граждан.
Проще всего пояснить это на примере топлива. По словам директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюна, сейчас все трейдеры покупают валюту по официальному курсу.
«Если они начнут покупать доллар по 37 грн, а евро по 39 грн, то литр топлива тут же подорожает еще на 10 грн», — говорит Сергей Куюн.
Казалось бы, хорошая инициатива таким образом сдерживать рост цен. Но как говорил герой мультфильма, для того, чтобы продать что-то ненужное, вначале нужно купить что-то ненужное. Если перефразировать сказанное, то чтобы импортеры купили валюту по официальному курсу (+1% банковской комиссии), ее кто-то должен продать по такому курсу.
А продавать приходится всем, кто заводит валюту в страну, это экспортеры и айтишники. Им приходится менять заработанное, продавая по официальному курсу. А покупать валюту — уже по коммерческому курсу, который на 20-25% выше. Как говорят эксперты, это заставляет искать схемы обхода ограничений от НБУ.
Карточный курс — ни то ни се
До прошлой пятницы для всех украинцев, которые жили за рубежом и расплачивались там гривневыми карточками, действовал курс перевода национальной валюты в местную, близкий к курсу НБУ. Однако в Нацбанке заявили, что украинцы начали часто этим злоупотреблять. Граждане начали ездить за рубеж, снимать там валюту в банкоматах по выгодному курсу, завозить ее в Украину и сдавать по рыночному курсу, который на тот момент отличался на 10-20%.
Наличный доллар живет своей жизнью
После того, как НБУ отменил максимальную наценку (10% от официального курса) на продажу валюты для банков, доллары и евро появились в кассах финучреждений. Правда, их стоимость сравнялась с тем, что предлагают в обменных пунктах черного рынка.
Например, на сайте «Привата» значится курс продажи американской валюты 36,45 грн, а евро — 38,9 гривни. Ощадбанк продает доллар по 36,5 грн, а евро по 38,6 грн, Райффайзен — 36,7 грн и 39,4 грн. Такое же и на небанковском наличном рынке.
При этом через приложения продать валюту со счета по такому курсу невозможно. Например, «Приват» предлагает обменять доллары с валютного счета на гривню по 29,25 грн. Похожий курс на безналичный обмен и у других финучреждений.
Способы сэкономить
НБУ практически прикрыл все способы вывода валюты за рубеж по льготному курсу — были запрещены операции по покупке криптовалют, пополнение через валютные кошельки (типа Revolut) или через PayPal.
Поэтому у украинцев осталось несколько вариантов дешевой конвертации гривни в валюту. Например, можно передать родственникам несколько карт украинских банков, открытых в разных банках на одного человека, — по каждой из них можно снимать в банкомате валюту на сумму до 50 тысяч гривен в месяц.
На сегодня в большинстве финучреждений на такие операции действует курс НБУ + 10%. То есть евро будет стоить около 34,5 грн, тогда как в обменниках он продается на 4-5 грн дороже.
Правда, в банках говорят, что курс списания гривни с карты может несколько отличаться от сегодняшнего.
«При осуществлении расчетов за рубежом, снятии средств в банкоматах за границей или расчета в сети Интернет в валюте, отличной от валюты счета, происходит конвертация по следующим правилам. В момент совершения операции на счету блокируется необходимая сумма в валюте расчета, рассчитанная по курсу на день совершения операции. Списание средств с карточного счета происходит в течение 2-30 дней после совершения операции (блокировки) по расчетному курсу, действующему в этот день», — пояснили нам в одном из банков.
Поэтому при колебании валютного курса возможно возникновение разницы между заблокированной и списанной с карточного счета суммой.
Еще один способ, которым пользуются украинцы — это взаимозачет в Украине и за рубежом. Например, вам надо передать родственникам евро в Европу. Но покупать его тут дорого. Тогда можно найти тех, кто хочет переслать валюту в Украину своим родственникам. Если им нужна гривня, то можно отдать им гривню, а валюту получат ваши родственники за рубежом. Курс пересчета при этом может быть средним между тем, по которому можно купить евро в Украине, и расходами на пересылку валюты из-за рубежа и ее конвертации в гривню.
Что дальше
Эксперты говорят, что дальнейшее поведение курса валют будет напрямую зависеть от западной финансовой помощи Украине. Так, экономист Даниил Монин говорит, что если Украина будет получать финпомощь регулярно и в необходимых объемах, то курс доллара может опуститься до 35 грн. Если же Запад прекратит финансировать Украину, то мы можем увидеть двукратную девальвацию нацвалюты.
Источник: Сегодня
Новости Украины - Сегодня, 14:00 188
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