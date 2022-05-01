Новый пенсионный закон: в ПФУ объяснили, что меняется для пенсионеров



В середине февраля этого года парламент принял Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства» (№ 2040), который тогда был достаточно обсуждаемым в обществе, ведь решал немало неотложных пенсионных проблем, как, например, индексация пенсий госслужащих или досрочный выход на пенсию потерявших работу людей. 30 апреля 2022 года документ вступил в силу.

Какие же изменения вносит законодательный акт в жизнь рядовых украинцев, рассказали эксперты Пенсионного фонда, сообщает «Пенсионный Курьер».

Индексация — для всех



Теперь законодательно закреплено, что индексация пенсий будет происходить ежегодно 1 марта. Но главное — индексация будет осуществляться теперь на общих условиях для всех пенсионеров, не только для ушедших на пенсию по общему закону, но и для «специальных» пенсионеров — военных, госслужащих, ученых и т.д.

Кто может выйти на пенсию досрочно



Чтобы воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию, нужно соблюсти несколько важных условий:

На день увольнения с работы человеку должно оставаться не более полутора лет до достижения пенсионного возраста.

Обязательным условием назначения такой пенсии является наличие страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере. Для мужчин это 35 лет, для женщин — 30 лет.

Увольнение должно происходить по инициативе работодателя на основании изменений условий труда.

Новация предусмотрена только лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников.

Человек должен зарегистрироваться в государственной службе занятости, при этом должна отсутствовать подходящая ему работа. Школа выживания - Сегодня, 15:01 188 Какие же изменения вносит законодательный акт в жизнь рядовых украинцев, рассказали эксперты Пенсионного фонда.В середине февраля этого года парламент принял Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства» (№ 2040), который тогда был достаточно обсуждаемым в обществе, ведь решал немало неотложных пенсионных проблем, как, например, индексация пенсий госслужащих или досрочный выход на пенсию потерявших работу людей. 30 апреля 2022 года документ вступил в силу.Какие же изменения вносит законодательный акт в жизнь рядовых украинцев, рассказали эксперты Пенсионного фонда, сообщает «Пенсионный Курьер».Индексация — для всехТеперь законодательно закреплено, что индексация пенсий будет происходить ежегодно 1 марта. Но главное — индексация будет осуществляться теперь на общих условиях для всех пенсионеров, не только для ушедших на пенсию по общему закону, но и для «специальных» пенсионеров — военных, госслужащих, ученых и т.д.Кто может выйти на пенсию досрочноЧтобы воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию, нужно соблюсти несколько важных условий:На день увольнения с работы человеку должно оставаться не более полутора лет до достижения пенсионного возраста.Обязательным условием назначения такой пенсии является наличие страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере. Для мужчин это 35 лет, для женщин — 30 лет.Увольнение должно происходить по инициативе работодателя на основании изменений условий труда.Новация предусмотрена только лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников.Человек должен зарегистрироваться в государственной службе занятости, при этом должна отсутствовать подходящая ему работа. Школа выживания - Сегодня, 15:01 188

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