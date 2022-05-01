Кому повысят пенсию этим летом
Летом украинским пенсионерам перечислят выплаты. У кого изменится размер пенсии и когда это произойдет.
Что изменится
В Украине до конца 2022 года еще дважды повысят минимальную пенсию в связи с ростом прожиточного минимума. Также вырастет сумма максимальной пенсии. Один из перерасчетов состоится в июле.
Сумма минимальной пенсии в Украине повысится до 2 027 грн, то есть станет больше на 93 грн.
Максимальная пенсия вырастет до 20 270 грн.
Увеличатся также суммы выплат пенсионных надбавок, размер которых зависит от прожиточного минимума.
После июльского пересчета украинцев будет ожидать еще одно повышение минимальной пенсии в 2022 году. По расчетам Минсоцполитики, в конце календарного года средняя пенсия будет на 15% больше, чем фактический прожиточный минимум, а именно составит 4,5 тыс. грн.
Следующее повышение минимальной пенсии ожидается в декабре. Минимальный размер выплаты составит 2 093 грн. Суммарно через год минимальная пенсия вырастет на 159 грн. Некоторые категории пенсионеров получают повышенную пенсию уже с января 2022 года.
Недавно в Украине изменились условия выхода на пенсию для лиц с неполным страховым стажем. Кроме того, для одной из категорий пенсионеров изменили условия выплаты пенсий.
Источник: Минфин Новости Украины - Сегодня, 11:04 68
Что изменится
В Украине до конца 2022 года еще дважды повысят минимальную пенсию в связи с ростом прожиточного минимума. Также вырастет сумма максимальной пенсии. Один из перерасчетов состоится в июле.
Сумма минимальной пенсии в Украине повысится до 2 027 грн, то есть станет больше на 93 грн.
Максимальная пенсия вырастет до 20 270 грн.
Увеличатся также суммы выплат пенсионных надбавок, размер которых зависит от прожиточного минимума.
После июльского пересчета украинцев будет ожидать еще одно повышение минимальной пенсии в 2022 году. По расчетам Минсоцполитики, в конце календарного года средняя пенсия будет на 15% больше, чем фактический прожиточный минимум, а именно составит 4,5 тыс. грн.
Следующее повышение минимальной пенсии ожидается в декабре. Минимальный размер выплаты составит 2 093 грн. Суммарно через год минимальная пенсия вырастет на 159 грн. Некоторые категории пенсионеров получают повышенную пенсию уже с января 2022 года.
Недавно в Украине изменились условия выхода на пенсию для лиц с неполным страховым стажем. Кроме того, для одной из категорий пенсионеров изменили условия выплаты пенсий.
Источник: Минфин Новости Украины - Сегодня, 11:04 68
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