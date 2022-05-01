В супермаркетах АТБ ввели жесткие ограничения на продажу важных продуктов. Сколько дают в один руки



В одни руки запрещено продавать:

больше 5 кг сахара;

больше двух пачек соли.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и разместили соответствующее фото объявления, размещенного в кассовых зонах супермаркетов.



Сеть установила такое ограничение согласно последним событиям в Украине и огромным ажиотажем вокруг дефицита соли, которую из-за паники украинцы начали массово покупать.

В то же время директор Всеукраинского благотворительного фонда АТБ Сергей Демченко сообщил, что ограничения носят временный характер, пока ситуация с продовольственным ажиотажем и закупками не нормализуется. Ведь некоторые покупатели закупаются впрок или же покупают у АТБ, а перепродают втридорога, пользуясь паникой. Новости Украины - Сегодня, 12:30 75 В супермаркетах АТБ ввели ограничения для продажи соли и сахара.В одни руки запрещено продавать:больше 5 кг сахара;больше двух пачек соли.Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и разместили соответствующее фото объявления, размещенного в кассовых зонах супермаркетов.Сеть установила такое ограничение согласно последним событиям в Украине и огромным ажиотажем вокруг дефицита соли, которую из-за паники украинцы начали массово покупать.В то же время директор Всеукраинского благотворительного фонда АТБ Сергей Демченко сообщил, что ограничения носят временный характер, пока ситуация с продовольственным ажиотажем и закупками не нормализуется. Ведь некоторые покупатели закупаются впрок или же покупают у АТБ, а перепродают втридорога, пользуясь паникой. Новости Украины - Сегодня, 12:30 75

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