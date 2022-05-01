Курс рубля рухнул. Что будет дальше



Все последние дни российская национальная валюта стремительно обесценивается, становясь все дешевле и доступнее для всех и каждого.

Если еще 24 мая купить доллар можно было за 57 рублей и даже дешевле.

Теперь, по состоянию на 28 мая, за эту валюту просят уже 66,5 рублей, по крайней мере по официальному курсу ЦБ РФ.

На практике это означает, что российский рубль рекордно упал в цене за последние дни, снова и снова теряя свою ценность. На практике это означает, что у предпринимателей и разного рода организаций будет меньше мотивации и желания снижать расценки. Вместо этого они будут поддерживать ценники на прежнем уровне, либо так и вовсе могут задуматься об их повышении, особенно на фоне проблем с доставкой чего-либо в страну.



Банк России установил на 28 мая официальные курсы валют, согласно которым доллар обойдется в 66,4 рубля, тогда как евро в 69,4 рубля. Эти значения на 4,3 — 4,9 рубля выше, чем сутками ранее. На практике это означает, что курс рубля рекордно рухнул, а произошло это за считанные дни. После более чем шестинедельного роста стоимости, национальная российская валюта начала стремительно терять свою ценность, становясь все более доступной и все более дешевой для всех. Вместе с ростом стоимости доллара и евро поездки в другие страны становятся все более дорогостоящими, а вместе с тем общее благосостояние россиян стремительно сокращается, становясь все меньше и меньше с каждым часом. Причин, почему доллар начал стремительно расти в цене, существует сразу несколько.



Так, ЦБ РФ обрушил ключевую ставку с 14% до 11%, тем самым сделав вклады менее выгодными, как и хранение в рублях менее выгодными. Кроме того, в дополнение к этому, экспортерам разрешили продавать не 80% валюты, как это приходилось раньше, а только 50%, то есть половину. Кроме того, срок продажи валюты увеличили с 60 дней до 120 дней, что, в свою очередь, привело к очень ощутимому сокращению доступных долларов и евро на рынке. Таким образом, когда спрос превышает предложение, курса доллара и евро обычно всегда растут в цене, тогда как российская национальная валюта становится более доступной для всех и каждого на уровне мировой экономики. Что будет с рублем дальше — неизвестно, однако все указывает на то, что вскоре он вернется на уровень 75 — 80 рублей, на каком он находился в январе-феврале 2022 года.

Источник: Эксперт Экономика - Сегодня, 14:00 60 Ни для кого не секрет, что стоимость всех товаров и услуг, в том числе производимых и оказываемых на российской территории, напрямую зависит от стоимости доллара. Чем эта американская валюта стоит больше, тем больше в конечном итоге всем и каждому придется заплатить, потому что цены окажутся максимально высокими. Когда в начале марта курс доллара достиг уровня 120 рублей, ценники на все товары в России рекордно выросли, но когда американская валюта за два месяца постепенно упала в цене до 60 рублей и даже до более низкого уровня, расценки почти не сократились, не говоря уже о возврате цен на уровень 2019 года. Однако не успел российский рубль укрепиться до приемлемого уровня, как он начал стремительно дешеветь, потеряв более чем 20% от своей стоимости всего за три дня.Все последние дни российская национальная валюта стремительно обесценивается, становясь все дешевле и доступнее для всех и каждого.Если еще 24 мая купить доллар можно было за 57 рублей и даже дешевле.Теперь, по состоянию на 28 мая, за эту валюту просят уже 66,5 рублей, по крайней мере по официальному курсу ЦБ РФ.На практике это означает, что российский рубль рекордно упал в цене за последние дни, снова и снова теряя свою ценность. На практике это означает, что у предпринимателей и разного рода организаций будет меньше мотивации и желания снижать расценки. Вместо этого они будут поддерживать ценники на прежнем уровне, либо так и вовсе могут задуматься об их повышении, особенно на фоне проблем с доставкой чего-либо в страну.Банк России установил на 28 мая официальные курсы валют, согласно которым доллар обойдется в 66,4 рубля, тогда как евро в 69,4 рубля. Эти значения на 4,3 — 4,9 рубля выше, чем сутками ранее. На практике это означает, что курс рубля рекордно рухнул, а произошло это за считанные дни. После более чем шестинедельного роста стоимости, национальная российская валюта начала стремительно терять свою ценность, становясь все более доступной и все более дешевой для всех. Вместе с ростом стоимости доллара и евро поездки в другие страны становятся все более дорогостоящими, а вместе с тем общее благосостояние россиян стремительно сокращается, становясь все меньше и меньше с каждым часом. Причин, почему доллар начал стремительно расти в цене, существует сразу несколько.Так, ЦБ РФ обрушил ключевую ставку с 14% до 11%, тем самым сделав вклады менее выгодными, как и хранение в рублях менее выгодными. Кроме того, в дополнение к этому, экспортерам разрешили продавать не 80% валюты, как это приходилось раньше, а только 50%, то есть половину. Кроме того, срок продажи валюты увеличили с 60 дней до 120 дней, что, в свою очередь, привело к очень ощутимому сокращению доступных долларов и евро на рынке. Таким образом, когда спрос превышает предложение, курса доллара и евро обычно всегда растут в цене, тогда как российская национальная валюта становится более доступной для всех и каждого на уровне мировой экономики. Что будет с рублем дальше — неизвестно, однако все указывает на то, что вскоре он вернется на уровень 75 — 80 рублей, на каком он находился в январе-феврале 2022 года.Источник: Эксперт Экономика - Сегодня, 14:00 60

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