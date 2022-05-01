На Донбассе запретили сбор, перевозку и продажу лома цветных металлов
В Донецке ввели запрет на сбор, перевозку и реализацию лома цветных металлов. Соответствующее постановление №?82 опубликовано сегодня на сайте Пушилина.
Уточняется, что запрет распространяется и на территории, ранее находившиеся под контролем Украины.
Согласно преамбуле документа, постановление принято «в целях предупреждения и пресечения причинения ущерба государству, юридическим и физическим лицам, а также обеспечения сохранности объектов инфраструктуры».
Документ был подписан 23 мая и вступил в силу со дня его официального опубликования. Новости Донецка - Сегодня, 13:00 196
Уточняется, что запрет распространяется и на территории, ранее находившиеся под контролем Украины.
Согласно преамбуле документа, постановление принято «в целях предупреждения и пресечения причинения ущерба государству, юридическим и физическим лицам, а также обеспечения сохранности объектов инфраструктуры».
Документ был подписан 23 мая и вступил в силу со дня его официального опубликования. Новости Донецка - Сегодня, 13:00 196
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