Разрешена торговля нефтепродуктами и их транспортировка без лицензий
В Донецке изменили порядок регулирования хозяйственной деятельности, связанной с торговлей нефтепродуктами и их транспортировкой. Соответствующее постановление опубликовано сегодня.
«Установить, что хозяйственная деятельность, связанная:
с погрузкой,
перевозкой,
разгрузкой,
хранением
и торговлей нефтепродуктами, осуществляется субъектами хозяйствования, зарегистрированными на территории ДНР, без получения лицензий», — говорится в постановлении.
Документ был подписан 23 мая и вступил в силу со дня официального опубликования.
Ранее торговля нефтепродуктами и их транспортировка относились в Донецке к видам хозяйственной деятельности, подлежавшим обязательному лицензированию. Новости Донецка - Сегодня, 15:05 41
«Установить, что хозяйственная деятельность, связанная:
с погрузкой,
перевозкой,
разгрузкой,
хранением
и торговлей нефтепродуктами, осуществляется субъектами хозяйствования, зарегистрированными на территории ДНР, без получения лицензий», — говорится в постановлении.
Документ был подписан 23 мая и вступил в силу со дня официального опубликования.
Ранее торговля нефтепродуктами и их транспортировка относились в Донецке к видам хозяйственной деятельности, подлежавшим обязательному лицензированию. Новости Донецка - Сегодня, 15:05 41
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