Разрешена торговля нефтепродуктами и их транспортировка без лицензий





«Установить, что хозяйственная деятельность, связанная:

с погрузкой,

перевозкой,

разгрузкой,

хранением

и торговлей нефтепродуктами, осуществляется субъектами хозяйствования, зарегистрированными на территории ДНР, без получения лицензий», — говорится в постановлении.



«Установить, что хозяйственная деятельность, связанная:с погрузкой,перевозкой,разгрузкой,хранениеми торговлей нефтепродуктами, осуществляется субъектами хозяйствования, зарегистрированными на территории ДНР, без получения лицензий», — говорится в постановлении.

Документ был подписан 23 мая и вступил в силу со дня официального опубликования.

Ранее торговля нефтепродуктами и их транспортировка относились в Донецке к видам хозяйственной деятельности, подлежавшим обязательному лицензированию. Новости Донецка - Сегодня, 15:05 41 В Донецке изменили порядок регулирования хозяйственной деятельности, связанной с торговлей нефтепродуктами и их транспортировкой. Соответствующее постановление опубликовано сегодня.Документ был подписан 23 мая и вступил в силу со дня официального опубликования.Ранее торговля нефтепродуктами и их транспортировка относились в Донецке к видам хозяйственной деятельности, подлежавшим обязательному лицензированию. Новости Донецка - Сегодня, 15:05 41

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