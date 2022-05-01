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Разрешена торговля нефтепродуктами и их транспортировка без лицензий

bot Сегодня, 15:1555Новости
Разрешена торговля нефтепродуктами и их транспортировка без лицензий
В Донецке изменили порядок регулирования хозяйственной деятельности, связанной с торговлей нефтепродуктами и их транспортировкой. Соответствующее постановление опубликовано сегодня.

«Установить, что хозяйственная деятельность, связанная:
с погрузкой,
перевозкой,
разгрузкой,
хранением
и торговлей нефтепродуктами, осуществляется субъектами хозяйствования, зарегистрированными на территории ДНР, без получения лицензий», — говорится в постановлении.


Документ был подписан 23 мая и вступил в силу со дня официального опубликования.
Ранее торговля нефтепродуктами и их транспортировка относились в Донецке к видам хозяйственной деятельности, подлежавшим обязательному лицензированию. Новости Донецка - Сегодня, 15:05 41

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