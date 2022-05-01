Какие продукты исчезнут со стола жителей РФ.уже через месяц

«Рацион среднестатистического россиянина в скором времени изменится — прежде всего, в сторону меньшего разнообразия.Причины очевидны: рост цен,обвал покупательской способности населения,сужение импорта,проблемы с логистикой,переоснащением предприятий у производителей.Итак, что россияне перестанут есть в ближайшее время?Куриные и мясные полуфабрикаты.И вообще все полуфабрикаты. Ибо полуфабрикат — это переработка. То есть дополнительная стоимость. Особенно это касается курицы. Если до сих пор производителям было выгодно развивать переработку и продавать куриную ветчину, рулеты, разнообразные виды фарша и прочие переработанные продукты, то теперь тушка в тренде. Ее как самый дешевый вид продукции больше покупают потребители, ее и продавать теперь становится выгоднее всего. И даже просто курица, разобранная на отдельные части, становится для многих семей излишней тратой денег.Экзотические продуктыПродукты, которые точно не удастся произвести в России. Прощай, манго на завтрак! Увидимся не скоро, тайский рыбный соус. Все это по степени осознанности потребления передвигается куда-то в район черной икры: вот оно, в магазине продается, но тратить на это деньги — нерационально.Мюсли и каши в пакетикахВсе, во что закладывалась дополнительная опция удобства. Например, каши в пакетиках среднестатистический россиянин заменит на крупу россыпью — она гораздо дешевле. Мюсли снова уступят место банальной овсянке. Россияне снова учатся перебирать гречневую крупу, промывать рис в семи водах, варить горох по несколько часов — предварительная обработка продуктов для удобства хозяек становится слишком дорогим удовольствием.Салат из огурцов и помидоров декабрьскими буднями станет признаком зажиточной семьи уже в конце 2022 года. Мы уже видим, как стал элитным продуктом болгарский перец — 500 рублей за килограмм платить готов далеко не каждый. Кстати, этот продукт медленно уходит из ассортимента недорогих магазинов у дома — слишком нерационально его туда завозить. Я предполагаю, что зимой вслед за ним отправятся огурцы, помидоры, зеленые салаты. На нашем зимнем столе и овощей останутся разве только корнеплоды, капуста и морковь.Вы все еще покупаете молоко в тетрапаках? Это ненадолго. Скоро практически все вернутся к финпаку (пакеты из пленки). Возможно, кстати, что мы увидим в финпаке совершенно непривычные для нас продукты — такие, как соки. Тем более, что сейчас тетрапака не хватает, а производители каждый день слышат новую повестку относительно того, уйдет эта упаковка с нашего рынка или нет.Многослойные конфеты с добавлением орехов, нуги, карамели, муссовых слоев — все это вкусно, но, увы, дорого в производстве (а значит, и в продаже). Наступает время производителей классических и очень простых сладостей: печенья с сахарной посыпкой, простеньких вафель, конфет с однородной начинкой и тому подобной дешевой кондитерки. Я, кстати, предвижу возвращение к советской айдентике: кто-то попытается замаскировать дешевые и даже убогие продукты ностальгическим соусом.РыбаРыба уже была в РФ дороже, чем мясо, и этот разрыв будет увеличиваться. Лосось и форель уже перешли в разряд малодоступных продуктов, а в ближайшее время из доступной морской рыбы нам останется разве только сельдь да килька.Мясо и птицаУсловно дорогое мясо и птица. Говядина выдавливается с ежедневного стола и заменяется свининой (а в исламских регионах — курицей). Не только утка и гусь, но и индейка становятся праздничной едой, а в будничном регионе начинают превалировать дешевые свинина и курица.ВиноУвеличивается объем потребления крепкого алкоголя, в первую очередь, водки. Она, кстати, чуть ли не единственный продукт, который сейчас дешевеет. Вино уходит с нашего стола, ведь оно резко подорожало (включая и российские марки), и люди выбирают, скажем так, двойной эффект за те же деньги». Школа выживания - Сегодня, 16:32 107