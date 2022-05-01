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Современную систему бомбоубежищ построят в Украине. Но через год

robot Сегодня, 16:4549Новости
Современную систему бомбоубежищ построят в Украине. Но через год
В Украине через год — полтора появится современная система бомбоубежищ.
Об этом в эфире информационного марафона сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

«Мы сейчас работаем над современными инженерными решениями для того, что построить систему бомбоубежищ по всей стране. Речь также идет о разработке государственных строительных норм. Новые укрытия будут предусматривать уровень безопасности, а также их доступность для всех категорий населения», — отметил министр.

По его словам, это могут быть как подземные, так и наземные укрытия.


«Главное, чтобы мы учитывали уже построенную инфраструктуру и интегрировали эти укрытия в жизнь городов и других локаций, где это будет происходить. Там, где речь идет о новом строительстве, будет проще, потому что проектами будут предусмотрены новые объекты укрытий. Кое-где у них будет двойное функциональное значение — это могут быть подземные паркинги», — добавил Чернышев.

Он отметил, что реализация этой программы будет длиться от 1 до 1,5 лет. Новости Украины - Сегодня, 16:08 88

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