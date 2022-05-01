В Луганске в ДТП пострадали пять человек. В том числе двухлетняя девочка



«29 мая в 21:08 в Луганске в поселке Вольный на пересечении улиц Блока и Кобзаря в результате ДТП пострадало пять человек, один из которых ребенок», — говорится в сообщении.





«Сотрудниками аварийно-спасательной части МЧС произведена деблокировка пострадавших из автомобиля», — отметили в МЧС.

