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В Луганске в ДТП пострадали пять человек. В том числе двухлетняя девочка

verter Сегодня, 09:4593Новости
В Луганске в ДТП пострадали пять человек. В том числе двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка и четверо взрослых пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в поселке Вольный, входящем в состав Луганска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«29 мая в 21:08 в Луганске в поселке Вольный на пересечении улиц Блока и Кобзаря в результате ДТП пострадало пять человек, один из которых ребенок», — говорится в сообщении.

Девочка 2020 года рождения с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины верхних, нижних конечностей» госпитализирована в Луганскую детскую клиническую больницу.
Взрослые — мужчины 1997 и 1992 годов рождения, женщины 1998 и 1989 годов рождения — госпитализированы в Луганскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести, ушибами и сотрясением головного мозга, закрытыми черепно-мозговыми травмами, внутричерепными гематомами, компрессионными ушибами.

«Сотрудниками аварийно-спасательной части МЧС произведена деблокировка пострадавших из автомобиля», — отметили в МЧС.
Происшествия - Сегодня, 09:01 161

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