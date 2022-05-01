Vodafone объявил о повышении тарифов на мобильную связь. К нему присоединился и lifecell



При этом окончательные цифры будут зависеть от того, сколько средств операторы потратят на восстановление поврежденной инфраструктуры и покупку оборудования.

Кроме того, компании терпят убытки и в связи с обесцениванием гривны. Плата операторам-партнерам за международный роуминг производится в иностранной валюте. Операторы покупают ее у банков по коммерческому курсу, который на 10% выше официального.

Что говорят в Vodafone



В Vodafone не исключают повышения тарифов, но заверяют, что цены изменятся не в разы, а на несколько процентов. Таким образом, в них будут заложены средства, которые ранее не были предусмотрены в себестоимости — постоянные работы по восстановлению сети и замене оборудования, резкое увеличение количества выездов на аварии и рост стоимости горючего, что обеспечивает эти выезды и другую необходимую логистику.

На сегодняшний день Vodafone оценивает только ущерб, связанный с необходимостью восстановить поврежденную сеть, в 1,5 миллиардов гривен.

Однако есть и другие макрофакторы, среди которых:

изменение профиля потребления, голосовыми услугами пользуются гораздо меньше, а интернетом — гораздо больше;

изменилась география потребления: массовая миграция с востока на запад и из городов в села ставит новые задачи строительства сети.

Как отмечается, компания будет усиливать сеть на западе Украины, закрывать белые пятна в сельской местности, ведь с повышением использования мобильного интернета и увеличением количества пользователей 900-го диапазона становится мало. При этом за период военных действий компания установила более 1600 новых базовых станций.

В lifecell жалуются на абонентов



О том, что скоро мобильная связь может подорожать, заявили и в lifecell.



«Рост тарифов в 2022 году, скорее всего, произойдет. Рост цены на энергоносители и аренду, увеличиваются операционные расходы, сокращается абонентская база», — рассказал директор по развитию и поддержке сетей компании Владимир Кабаненко.



Новости Украины - Сегодня, 09:52 37 Мобильная связь может подорожать уже в ближайшее время, об этом заявляют представители Vodafone и lifecell. Главной причиной называют рост цен на энергоносители и убытки понесенные за время боевых действий.При этом окончательные цифры будут зависеть от того, сколько средств операторы потратят на восстановление поврежденной инфраструктуры и покупку оборудования.Кроме того, компании терпят убытки и в связи с обесцениванием гривны. Плата операторам-партнерам за международный роуминг производится в иностранной валюте. Операторы покупают ее у банков по коммерческому курсу, который на 10% выше официального.Что говорят в VodafoneВ Vodafone не исключают повышения тарифов, но заверяют, что цены изменятся не в разы, а на несколько процентов. Таким образом, в них будут заложены средства, которые ранее не были предусмотрены в себестоимости — постоянные работы по восстановлению сети и замене оборудования, резкое увеличение количества выездов на аварии и рост стоимости горючего, что обеспечивает эти выезды и другую необходимую логистику.На сегодняшний день Vodafone оценивает только ущерб, связанный с необходимостью восстановить поврежденную сеть, в 1,5 миллиардов гривен.Однако есть и другие макрофакторы, среди которых:изменение профиля потребления, голосовыми услугами пользуются гораздо меньше, а интернетом — гораздо больше;изменилась география потребления: массовая миграция с востока на запад и из городов в села ставит новые задачи строительства сети.Как отмечается, компания будет усиливать сеть на западе Украины, закрывать белые пятна в сельской местности, ведь с повышением использования мобильного интернета и увеличением количества пользователей 900-го диапазона становится мало. При этом за период военных действий компания установила более 1600 новых базовых станций.В lifecell жалуются на абонентовО том, что скоро мобильная связь может подорожать, заявили и в lifecell.Новости Украины - Сегодня, 09:52 37

Метки: {keywords}