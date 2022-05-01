Кого из украинских пенсионеров могут лишить пенсии



«Вся верификация может сработать по тем выплатам, где есть проверка доходов. По субсидиям, по выплатам малообеспеченным. По пенсиям и проверять нечего, если пенсия назначена, значит, человек уже имеет на нее право. Единственное нарушение — если человек умер, но продолжает получать деньги. Но это практически невозможно. По пенсиям они ничего не могут выловить. Тем более были постановления, что все выплаты автоматически переназначаются на время военного положения. Весь опыт верификации, а ее начали проводить еще в 2015-2016 годах, тоже говорили о том, что вскроют существенные нарушения. Но ничего не нашли. У нас сами правила так прописаны, что верификацию крайне редко кто-то не проходит», — говорит эксперт Лидия Ткаченко.



В Украине планируют тщательную проверку получателей пенсий, а работающим пенсионерам необходимо сообщить о своих заработках в Пенсионный фонд Украины. В противном случае в будущем из пенсии будут высчитывать переплату.Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Киевской области.Сообщается, что под переплатой подразумевается сумма пенсии с учетом всех повышений и индексации, которую выплатили больше определенного законодательством размера.Вместе с тем, закон не предусматривает проведение перерасчета в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность для вычисления минимального размера пенсии или доплаты за сверхнормативный страховой стаж, в случае трудоустройства пенсионера.Также на надбавку могут рассчитывать пенсионеры, которые имеют на своем иждевении детей до 18 лет. В то же время при трудоустройстве выплата надбавки прекращается.В случае трудоустройства пожилого человека, который получает пенсию за выслугу лет, по специальности, дающей право на назначение данного вида пенсии, выплата пенсии ему вообще должна прекратиться.Однако, эксперты подчеркивают, что во время военного положения все выплаты и надбавки продлили, поэтому в органы соцзащиты обращаться не нужно.Новости в Мире - Сегодня, 11:00 88