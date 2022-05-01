Снести все панельные дома в Украине предложил Зеленский



«Если уж так произошло и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях», — отметил Зеленский.





«Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги», — подчеркнул он.

