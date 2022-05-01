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Снести все панельные дома в Украине предложил Зеленский

verter Сегодня, 11:1582Новости
Снести все панельные дома в Украине предложил Зеленский
В Украине может быть нецелесообразно восстанавливать поврежденные панельные дома, а вместе с ними Владимир Зеленский предлагает убрать все остальные дома такого типа. Об этом сообщают в Офисе Президента.
Идею убрать панельного дома Президент Украины высказал во время визита в Харьковскую область.

«Если уж так произошло и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях», — отметил Зеленский.

По его словам, в Украине возможно нецелесообразно восстанавливать разрушенные боевыми действиями панельные дома. А такое предложение — это еще возможность модернизировать страну и города и построить современное жилье.
Снести все панельные дома в Украине предложил Зеленский
Зеленский отметил, что новые дома нужно строить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.

«Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги», — подчеркнул он.
Новости Украины - Сегодня, 10:15 230

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