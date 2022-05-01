«Киевстар» меняет условия предоставления мобильной связи
В компании «Киевстар” заявили, что готовят несколько изменений, в том числе закрывают три популярных пакета:
«4G 10 000 МБ”,
«Бонусных 1000”,
«Бонусных 3000 МБ”.
Эти пакеты действительно имели популярность среди многих украинцев, однако с 1 июня они перестанут существовать. О закрытии пакетов все их владельцы получат дополнительное смс-уведомление.
Тем, кто привык и нуждается в дополнительных мегабайтах интернета, Киевстар сможет предложить альтернативные варианты.
Параллельно запускают новый тариф и несколько акционных предложений
В то же время будут и новые тарифы, например, уже 2 июня компания запускает новый военный тарифный план «LOVE UA”, который будет актуален для бизнес- и контрактных клиентов. Детальнее об условиях тарифа станет известно в день запуска.
Также, недавно Киевстар вернул плату за счет, теперь номер снова нужно ежемесячно пополнять. Но осталось акционное предложение, с помощью которого можно звонить на один номер бесплатно. Подключить акцию можно несколькими способами:
сделать это в приложении «Мой Киевстар”
позвонить на горячую линию компании 535 и следовать дальнейшим инструкциям
отправить запрос с соответствующей комбинацией, введя код *535*380ХХХХХХХХХ#, где ХХХХХХХХХХ — номер абонента Киевстар, с которым хотят быть всегда на связи.
Звонить на выбранный номер можно безлимитное количество раз. Менять номер можно, но только раз в месяц.
Напомним, что до конца года абоненты Киевстар также могут бесплатно заказать безлимитный мобильный интернет и звонки в сети на один день каждую неделю. Даже если они не пополняют свой счет и не платят за услуги в своем тарифе.
Новости Украины - Сегодня, 11:30 65
«4G 10 000 МБ”,
«Бонусных 1000”,
«Бонусных 3000 МБ”.
Эти пакеты действительно имели популярность среди многих украинцев, однако с 1 июня они перестанут существовать. О закрытии пакетов все их владельцы получат дополнительное смс-уведомление.
Тем, кто привык и нуждается в дополнительных мегабайтах интернета, Киевстар сможет предложить альтернативные варианты.
Параллельно запускают новый тариф и несколько акционных предложений
В то же время будут и новые тарифы, например, уже 2 июня компания запускает новый военный тарифный план «LOVE UA”, который будет актуален для бизнес- и контрактных клиентов. Детальнее об условиях тарифа станет известно в день запуска.
Также, недавно Киевстар вернул плату за счет, теперь номер снова нужно ежемесячно пополнять. Но осталось акционное предложение, с помощью которого можно звонить на один номер бесплатно. Подключить акцию можно несколькими способами:
сделать это в приложении «Мой Киевстар”
позвонить на горячую линию компании 535 и следовать дальнейшим инструкциям
отправить запрос с соответствующей комбинацией, введя код *535*380ХХХХХХХХХ#, где ХХХХХХХХХХ — номер абонента Киевстар, с которым хотят быть всегда на связи.
Звонить на выбранный номер можно безлимитное количество раз. Менять номер можно, но только раз в месяц.
Напомним, что до конца года абоненты Киевстар также могут бесплатно заказать безлимитный мобильный интернет и звонки в сети на один день каждую неделю. Даже если они не пополняют свой счет и не платят за услуги в своем тарифе.
Новости Украины - Сегодня, 11:30 65
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