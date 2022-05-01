В Укрпочте объяснили, как переадресовать пенсию
Из-за боевых действий многие пенсионеры вынуждены были покинуть свои дома. Но государство продолжает выплачивать пенсии. Получить деньги можно и по новым адресам проживания. Как переадресовать пенсию, субсидию и социальные выплаты, которые получали на Укрпочте?
Денежный перевод вместо отделения Укрпочты можно получить в отделениях Ощадбанка.
Следует прийти с паспортом и индивидуальным налоговым номером (РНОКПП) в банк и оформить получение пенсии в течение 60 дней.
Как сделать переадресацию пенсии, субсидии и соцвыплаты?
Имейте в виду, что услуга переадресации возможна только для клиентов, которые получали выплаты через Укрпочту.
Переадресовать можно не только пенсию, но и субсидию и соцвыплаты. Но на каждую выплату нужно оформить отдельную заявку:
перейдите на сайт Укрпочты и найдите Заявку на переадресацию;
выберите вид выплаты на которую хотите изменить адрес;
укажите личные и контактные данные — Ф.И.О, номер телефона, серия и номер паспорта;
напишите адрес почтового отделения, где раньше получали деньги;
Далее пользователям предлагают два варианта переадресации. Приоритетным является адресный перевод в отделении.
Для немобильных групп населения, которые не могут добраться до отделения, действует адресный перевод с доставкой на дом, но его нужно будет подождать.
Также осуществить переадресацию можно и по телефону. Стоит лишь позвонить в контакт-центр Укрпочты и указать новый адрес для доставки выплат.
Как и в случае с онлайн-заявлением, нужно указать персональные и паспортные данные получателя, старый и новый адреса доставки и номер телефона. Школа выживания - Сегодня, 12:00 140
Денежный перевод вместо отделения Укрпочты можно получить в отделениях Ощадбанка.
Следует прийти с паспортом и индивидуальным налоговым номером (РНОКПП) в банк и оформить получение пенсии в течение 60 дней.
Как сделать переадресацию пенсии, субсидии и соцвыплаты?
Имейте в виду, что услуга переадресации возможна только для клиентов, которые получали выплаты через Укрпочту.
Переадресовать можно не только пенсию, но и субсидию и соцвыплаты. Но на каждую выплату нужно оформить отдельную заявку:
перейдите на сайт Укрпочты и найдите Заявку на переадресацию;
выберите вид выплаты на которую хотите изменить адрес;
укажите личные и контактные данные — Ф.И.О, номер телефона, серия и номер паспорта;
напишите адрес почтового отделения, где раньше получали деньги;
Далее пользователям предлагают два варианта переадресации. Приоритетным является адресный перевод в отделении.
Для немобильных групп населения, которые не могут добраться до отделения, действует адресный перевод с доставкой на дом, но его нужно будет подождать.
Также осуществить переадресацию можно и по телефону. Стоит лишь позвонить в контакт-центр Укрпочты и указать новый адрес для доставки выплат.
Как и в случае с онлайн-заявлением, нужно указать персональные и паспортные данные получателя, старый и новый адреса доставки и номер телефона. Школа выживания - Сегодня, 12:00 140
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