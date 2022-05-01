Всего за 3-5 тысяч долларов. В МВД предложили разрешить «платный» выезд мужчин призывного возраста за границу



«О выезде мужчин за границу. Да, к сожалению, военное положение надолго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда — это не запретить или разрешить. Это вопрос как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше», — говорится в сообщении.



«О выезде мужчин за границу. Да, к сожалению, военное положение надолго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда — это не запретить или разрешить. Это вопрос как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше», — говорится в сообщении.



«Две истории моих знакомых.

Один должен был засеять сотню тысяч гектар, но у него не было дизеля. Нашел в Румынии, но не мог отправить за ним украинцев. В результате он нанял молдаван, которые довезли в Украину, а затем переливали и доставляли на место, поскольку молдаване не хотели ехать в область с боевыми действиями.

Вторая история: знакомый до войны не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже три месяца он не может выехать и подписать договор, позволяющий спасти 300 рабочих мест», — пояснил Андрусов.

