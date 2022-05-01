Около 65% пенсионеров получают пенсию не больше 4 тыс. грн. (100 долларов)

Средняя пенсия в Украине составила 4370 грн, при этом более 65% пенсионеров получают не больше 4 тыс. грн.Об этом свидетельствует статистика, которую обнародовал в Facebook Пенсионный фонд Украины.Так, на 1 апреля в Украине зарегистрировано всего 10,8 млн пенсионеров. Треть из них (2,7 млн) продолжают работать и получают в среднем 4532,91 грн, что на 162,46 грн больше среднего размера пенсий всех пенсионеров (4370,45 грн).Еще 20,5% пенсионеров получают не больше 4 тыс. грн.Основное большинство (40,4%) получают выплаты в пределах 2001-3000 грн.До 2000 грн в месяц получают 3,7% украинцев.Больше 10 тыс. грн пенсии получают 6,2% граждан страны.Когда работающие пенсионеры получат доплату?Следует напомнить, что в нынешнем году в апреле был запланирован перерасчет пенсий тем, кто продолжает работать. С учетом того, что страхователи подавали отчеты за I квартал 2022 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, перерасчет работающим пенсионерам производится в мае. А выплата перечисленных пенсий будет производиться, начиная с июня и с доплатой за апрель и май.Новости Украины - Сегодня, 19:53 85