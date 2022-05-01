День защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. В этот день принято дарить подарки и устраивать развлекательные мероприятия для детей.Учреждён этот празник был в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли разноцветные символические фигурки детей. Они опираются на знак Земли как единый дом для всего человечества.Интересные факты1. Момент появления на свет малыша в некоторых странах не считается его датой рождения. К примеру, в Корее обязательно к возрасту ребенка прибавляют те девять месяцев, которые он жил в утробе матери. В Индии день зачатия — точка отсчета жизни ребенка.2. В некоторых странах планеты День защиты детей отмечается не 1 июня. Есть государства, где было принято решение праздник детей устраивать 20 ноября — в день утверждения Конвенции прав ребенка.3. На Сейшельских островах люди отмечают месяц защиты детей, а не день. Культура - Сегодня, 21:19 74