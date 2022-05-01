Биткоин установил новый антирекорд
Цена первой криптовалюты впервые в истории снизилась по итогам девяти недель подряд. До этого рекордная серия не превышала семи недель. Об этом пишет forklog.
Согласно наблюдениям BitMEX Research, волна из шести последовательных недельных красных свечек наблюдалась трижды.
C 21 марта по 29 мая биткоин подешевел на 37,2% — с $46 864 до $29 449 (данные Bitstamp).
Курс биткоина 30 мая
Согласно данным «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 13:10 составлял $30,734.
Причина падения курса
Основным драйвером негативной динамики стали ожидания ужесточения политики ФРС. В течение мая дополнительное давление создал коллапс экосистемы Terra.
События привели к усилению темпов снижения криптовалютного рынка в сравнении с индексом Nasdaq. К концу апреля корреляция с фондовым индикатором достигла рекордных значений.
Напомним, аналитики JPMorgan назвали справедливую цену биткоина в $38 000. Экономика - 30 мая 2022 103
Согласно наблюдениям BitMEX Research, волна из шести последовательных недельных красных свечек наблюдалась трижды.
C 21 марта по 29 мая биткоин подешевел на 37,2% — с $46 864 до $29 449 (данные Bitstamp).
Курс биткоина 30 мая
Согласно данным «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 13:10 составлял $30,734.
Причина падения курса
Основным драйвером негативной динамики стали ожидания ужесточения политики ФРС. В течение мая дополнительное давление создал коллапс экосистемы Terra.
События привели к усилению темпов снижения криптовалютного рынка в сравнении с индексом Nasdaq. К концу апреля корреляция с фондовым индикатором достигла рекордных значений.
Напомним, аналитики JPMorgan назвали справедливую цену биткоина в $38 000. Экономика - 30 мая 2022 103
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