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Новые ралли в исполнении рубля. Луганские валютчики затихли

verter Сегодня, 04:3055Новости
Новые ралли в исполнении рубля. Луганские валютчики затихли
В Луганске с 31 мая 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
63,0975 рубля
1 ЕВРО
64,7170 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Новые ралли в исполнении рубля. Луганские валютчики затихли
В Луганске с 28 мая основные курсы валют были такими:
1 доллар США
66,4029 рубля
1 ЕВРО
69,4353 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 04:28 17

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