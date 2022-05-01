Отключение электроснабжения 31 мая
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 31 мая будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого и Каменнобродского районов столицы в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе без электричества временно останутся:
квартал Гагарина, 14в;
улица Качалова, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 92а,б, 94а,б,в, 101;
улица Кулика, 65а, 67, 69, 71;
улица Лебедева-Кумача, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
улица Маяковского, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84 ,86, 88, 90;
улица Комбайная, 62, 63, 64, 64а, 65, 65а;
улица Буденного, 43б, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59;
квартал Звездный, 90а, 92, 92а,б, 94а,б;
переулок Звездный, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
В Каменнобродском —
улица Восточная, 55-59в, 75-119;
проезд 1-й Восточый, 2-10, 1-9;
проезд 2-й Восточный, 2-10, 1-9;
проезд 3-й Восточный, 2-12, 1-3;
улица Высотная, 28-52, 57-73;
улица Западная, 24-50, 25-59;
проезд 1-й Западный, 2-22, 1-19;
проезд 2-й Западный, 2-12а, 1-11;
проезд 3-й Западный, 2-20, 1-27;
улица Краматорская, 21;
проезд 1-й Краматорский, 2-12, 1-5;
улица Лозовая, 5-7, 13, 17, 27-43, 14-22;
переулок Северо-восточный, 3-21, 4-20;
улица Сеченова, 2-6, 12, 18, 20, 24-44, 31-43;
переулок Сеченова, 2а-32, 1-27б;
проезд 1-й Сеченова, 2а,б,в, 3-5;
улица Харьковская, 2-32, 1-33.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства.
Экономика - Сегодня, 05:00 2
В Жовтневом районе без электричества временно останутся:
квартал Гагарина, 14в;
улица Качалова, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 92а,б, 94а,б,в, 101;
улица Кулика, 65а, 67, 69, 71;
улица Лебедева-Кумача, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
улица Маяковского, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84 ,86, 88, 90;
улица Комбайная, 62, 63, 64, 64а, 65, 65а;
улица Буденного, 43б, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59;
квартал Звездный, 90а, 92, 92а,б, 94а,б;
переулок Звездный, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
В Каменнобродском —
улица Восточная, 55-59в, 75-119;
проезд 1-й Восточый, 2-10, 1-9;
проезд 2-й Восточный, 2-10, 1-9;
проезд 3-й Восточный, 2-12, 1-3;
улица Высотная, 28-52, 57-73;
улица Западная, 24-50, 25-59;
проезд 1-й Западный, 2-22, 1-19;
проезд 2-й Западный, 2-12а, 1-11;
проезд 3-й Западный, 2-20, 1-27;
улица Краматорская, 21;
проезд 1-й Краматорский, 2-12, 1-5;
улица Лозовая, 5-7, 13, 17, 27-43, 14-22;
переулок Северо-восточный, 3-21, 4-20;
улица Сеченова, 2-6, 12, 18, 20, 24-44, 31-43;
переулок Сеченова, 2а-32, 1-27б;
проезд 1-й Сеченова, 2а,б,в, 3-5;
улица Харьковская, 2-32, 1-33.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства.
Экономика - Сегодня, 05:00 2
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