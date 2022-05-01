Жара, дожди и грозы. В Луганске 31 мая — 31 градус
Температура воздуха в Луганске днем 31 мая — до 31 градуса жары. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).
«31 мая на территории Луганщины переменная облачность, утром, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26-31 градус жары», — говорится в сообщении.
В ЦГМ уточнили, что:
в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 29-31 градус тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха от 27 до 29 градусов тепла.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют днем — от 28 до 30 градусов тепла.
По предварительному прогнозу, в середине недели местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами, температурный фон существенно не изменится.
Погода в Луганске - Сегодня, 06:00 7
«31 мая на территории Луганщины переменная облачность, утром, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26-31 градус жары», — говорится в сообщении.
В ЦГМ уточнили, что:
в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 29-31 градус тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха от 27 до 29 градусов тепла.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют днем — от 28 до 30 градусов тепла.
По предварительному прогнозу, в середине недели местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами, температурный фон существенно не изменится.
Погода в Луганске - Сегодня, 06:00 7
Метки: {keywords}