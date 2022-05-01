Почти 60% украинских беженцев вернулись домой.
По состоянию на 30 мая 60% всего количества украинских беженцев уже вернулись на Родину.
В Украину вернулись уже 60% беженцев (4,8 миллиона человек из 7,6 миллиона), которые ранее покинули страну из-за военных действий. Такую информацию у себя в Telegram разместил советник главы МВД Виктор Андрусив.
По его словам, условия жизни за границей «очень редко хороши», поскольку беженцам приходилось либо жить в условном спортзале, либо снимать дорогое жилье.
«7,6 миллиона украинцев вынужденно выехали из страны с начала полномасштабной военных действий, из-за обстрелов. Несмотря на риски, что люди останутся за границей, сейчас мы наблюдаем устойчивую тенденцию возвращения украинцев домой. Таких уже 4,8 млн, то есть около 60% всего количества беженцев. Логично, что эта цифра будет расти», — написал Андрусов.
Также украинцам за рубежом трудно найти квалифицированную работу, поскольку для этого необходимо владение местным языком на профессиональном уровне.
В Украину вернулись уже 60% беженцев (4,8 миллиона человек из 7,6 миллиона), которые ранее покинули страну из-за военных действий. Такую информацию у себя в Telegram разместил советник главы МВД Виктор Андрусив.
По его словам, условия жизни за границей «очень редко хороши», поскольку беженцам приходилось либо жить в условном спортзале, либо снимать дорогое жилье.
«7,6 миллиона украинцев вынужденно выехали из страны с начала полномасштабной военных действий, из-за обстрелов. Несмотря на риски, что люди останутся за границей, сейчас мы наблюдаем устойчивую тенденцию возвращения украинцев домой. Таких уже 4,8 млн, то есть около 60% всего количества беженцев. Логично, что эта цифра будет расти», — написал Андрусов.
Также украинцам за рубежом трудно найти квалифицированную работу, поскольку для этого необходимо владение местным языком на профессиональном уровне.
Новости Украины - Сегодня, 07:06 55
«Поэтому не нужно опасаться, что украинцы не вернутся домой. Статистика конфликтов показывает, что 80% возвращаются после завершения войны, из них 50% возвращаются еще до завершения», — пояснил он.
«Поэтому не нужно опасаться, что украинцы не вернутся домой. Статистика конфликтов показывает, что 80% возвращаются после завершения войны, из них 50% возвращаются еще до завершения», — пояснил он.
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