Почти 60% украинских беженцев вернулись домой.



«7,6 миллиона украинцев вынужденно выехали из страны с начала полномасштабной военных действий, из-за обстрелов. Несмотря на риски, что люди останутся за границей, сейчас мы наблюдаем устойчивую тенденцию возвращения украинцев домой. Таких уже 4,8 млн, то есть около 60% всего количества беженцев. Логично, что эта цифра будет расти», — написал Андрусов.



«7,6 миллиона украинцев вынужденно выехали из страны с начала полномасштабной военных действий, из-за обстрелов. Несмотря на риски, что люди останутся за границей, сейчас мы наблюдаем устойчивую тенденцию возвращения украинцев домой. Таких уже 4,8 млн, то есть около 60% всего количества беженцев. Логично, что эта цифра будет расти», — написал Андрусов.



«Поэтому не нужно опасаться, что украинцы не вернутся домой. Статистика конфликтов показывает, что 80% возвращаются после завершения войны, из них 50% возвращаются еще до завершения», — пояснил он.

