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Почти 60% украинских беженцев вернулись домой.

bot Сегодня, 07:1534Новости
Почти 60% украинских беженцев вернулись домой.
По состоянию на 30 мая 60% всего количества украинских беженцев уже вернулись на Родину.
В Украину вернулись уже 60% беженцев (4,8 миллиона человек из 7,6 миллиона), которые ранее покинули страну из-за военных действий. Такую информацию у себя в Telegram разместил советник главы МВД Виктор Андрусив.
По его словам, условия жизни за границей «очень редко хороши», поскольку беженцам приходилось либо жить в условном спортзале, либо снимать дорогое жилье.

«7,6 миллиона украинцев вынужденно выехали из страны с начала полномасштабной военных действий, из-за обстрелов. Несмотря на риски, что люди останутся за границей, сейчас мы наблюдаем устойчивую тенденцию возвращения украинцев домой. Таких уже 4,8 млн, то есть около 60% всего количества беженцев. Логично, что эта цифра будет расти», — написал Андрусов.


Также украинцам за рубежом трудно найти квалифицированную работу, поскольку для этого необходимо владение местным языком на профессиональном уровне.

«Поэтому не нужно опасаться, что украинцы не вернутся домой. Статистика конфликтов показывает, что 80% возвращаются после завершения войны, из них 50% возвращаются еще до завершения», — пояснил он.
Новости Украины - Сегодня, 07:06 55

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