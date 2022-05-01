Рост цен на бензин остановился? Проверим расценки на АЗС
Почем продавали бензин, дизель и автогаз на украинских заправках 30 мая пишет ресурс AutoRia
KLO
В сети заправок KLO, если верить имеющейся информации, продают только автогаз. За литр этого вида горючего водителям придется заплатить 42,99 грн — такое ценовое предложение на АЗС удерживают почти неделю.
В то же время дизель и бензин А-95+, который был в наличии еще неделю назад, сейчас в дефиците. Ранее горючее продавали по 58 грн/л и 52 грн/л соответственно.
Shell
На Shell можно заправиться бензином, дизелем и автогазом. Литр А-95 оценивают в 50,99 грн. За литр дизеля придется заплатить 56,99 грн, автогаза — 40,99 грн.
Цены на дизель и бензин удерживают позиции уже неделю. В то же время автогаз появился на заправке 28 мая, и с тех пор его стоимость не изменялась.
UPG
На заправках UPG водителям также предлагают разные виды горючего. Литр бензина А-95 стоит 48,9 грн, дизеля — 56 грн. Цена на автогаз достигает 34 грн/л.
Стоимость бензина стабильна в течение семи дней. Дизель в сеть завезли 26 мая и с тех пор продают по той же цене, цена на автогаз не менялась с 28 мая.
«БРСМ-Нафта»
На АЗС" БРСМ-Нафта" можно купить бензин А-92 по 49,99 грн/литр. Литр дизеля продают по 54,99 грн, автогаз — по 41,74 грн.
На дизель цены не меняли уже больше недели, в то же время автогаз подорожал 28 мая. Если 26 мая его можно было купить по 41,36 грн/л, то через два дня стоимость подскочила до 41,74 грн/л.
В течение недели наибольшие колебания в сети претерпели цены на А-92. Этот вид бензина еще 24 мая продавали по 47,99 грн/л, а с 26 мая — уже по 49,99 грн/л. С тех пор стоимость не менялась.
Цены по Украине
В целом по Украине продают бензин А-95+ по средней цене 52 грн/л, бензин А-95 — по 50,66 грн/л. Стоимость А-92 в среднем составляет 49,44 грн/л.
Дизель реализуют по 56,3 грн/л, а литр автогаза можно купить за 40,31 грн. После 24 мая резких ценовых скачков на бензин не было, а вот стоимость автогаза — это сплошные «американские горки», однако большей частью вверх.
Новости Украины - Сегодня, 06:33 105
KLO
В сети заправок KLO, если верить имеющейся информации, продают только автогаз. За литр этого вида горючего водителям придется заплатить 42,99 грн — такое ценовое предложение на АЗС удерживают почти неделю.
В то же время дизель и бензин А-95+, который был в наличии еще неделю назад, сейчас в дефиците. Ранее горючее продавали по 58 грн/л и 52 грн/л соответственно.
Shell
На Shell можно заправиться бензином, дизелем и автогазом. Литр А-95 оценивают в 50,99 грн. За литр дизеля придется заплатить 56,99 грн, автогаза — 40,99 грн.
Цены на дизель и бензин удерживают позиции уже неделю. В то же время автогаз появился на заправке 28 мая, и с тех пор его стоимость не изменялась.
UPG
На заправках UPG водителям также предлагают разные виды горючего. Литр бензина А-95 стоит 48,9 грн, дизеля — 56 грн. Цена на автогаз достигает 34 грн/л.
Стоимость бензина стабильна в течение семи дней. Дизель в сеть завезли 26 мая и с тех пор продают по той же цене, цена на автогаз не менялась с 28 мая.
«БРСМ-Нафта»
На АЗС" БРСМ-Нафта" можно купить бензин А-92 по 49,99 грн/литр. Литр дизеля продают по 54,99 грн, автогаз — по 41,74 грн.
На дизель цены не меняли уже больше недели, в то же время автогаз подорожал 28 мая. Если 26 мая его можно было купить по 41,36 грн/л, то через два дня стоимость подскочила до 41,74 грн/л.
В течение недели наибольшие колебания в сети претерпели цены на А-92. Этот вид бензина еще 24 мая продавали по 47,99 грн/л, а с 26 мая — уже по 49,99 грн/л. С тех пор стоимость не менялась.
Цены по Украине
В целом по Украине продают бензин А-95+ по средней цене 52 грн/л, бензин А-95 — по 50,66 грн/л. Стоимость А-92 в среднем составляет 49,44 грн/л.
Дизель реализуют по 56,3 грн/л, а литр автогаза можно купить за 40,31 грн. После 24 мая резких ценовых скачков на бензин не было, а вот стоимость автогаза — это сплошные «американские горки», однако большей частью вверх.
Новости Украины - Сегодня, 06:33 105
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