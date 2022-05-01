Луганская «Заря» снова переезжает. Куда теперь



По информации источника, близкого к клубу, руководство «Зари» для временного пристанища всей структуры клуба на следующий сезон рассматривает Львов и Киев. Клуб мог бы проводить свои домашние игры в случае проведения чемпионата Украины, на львовский «Арене Львов» или же не киевском стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.



Источник сообщает, что для клуба город Львов находится в приоритете. В этом случае для луганчан упростится логистика в контексте выступления команды в Лиге Европы, поскольку, как уже сообщалось, «Заря» свои домашние международные матчи следующего сезона будет проводить в соседней Польше.

Команда - Сегодня, 08:00 121 Луганская «Заря» вынуждена покинуть свой базовый город последних лет — Запорожье — в связи с активными боевыми действиями в области, сообщает zaryalg.com.По информации источника, близкого к клубу, руководство «Зари» для временного пристанища всей структуры клуба на следующий сезон рассматривает Львов и Киев. Клуб мог бы проводить свои домашние игры в случае проведения чемпионата Украины, на львовский «Арене Львов» или же не киевском стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.Источник сообщает, что для клуба город Львов находится в приоритете. В этом случае для луганчан упростится логистика в контексте выступления команды в Лиге Европы, поскольку, как уже сообщалось, «Заря» свои домашние международные матчи следующего сезона будет проводить в соседней Польше.Команда - Сегодня, 08:00 121

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