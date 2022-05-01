Kyivstar уведомил абонентов об изменении качества связи
Kyivstar продолжает активно вкладываться в развитие своей сети. Благодаря этому качество связи улучшается по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
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Невзирая на ведущиеся на территории Украины боевые действия, с начала года компания смонтировала 108 новых вышек. На текущий момент 95% принадлежащей Kyivstar телекоммуникационной инфраструктуры функционирует в штатном режиме. В первой четверти текущего года мобильный оператор потратил на развитие башенной инфраструктуры 659 млн грн.
Данные Kyivstar свидетельствуют о том, что:
5 млн абонентов, проживавших до начала военных действий в городах, в настоящий момент живут в сельской местности.
4 млн абонентов Kyivstar переехали в западную часть Украины.
С начала военных действий специалисты компании устранили множество аварийных ситуаций, возникших из-за повреждения телеком-инфраструктуры.
Сейчас сеть Kyivstar функционирует в штатном режиме:
На обслуживании мобильного оператора находится 26 млн чел. По этому показателю он занимает первое место в стране.
С февраля абоненты получили от Kyivstar бонусы на 425 млн грн.
Еще более 33 млн грн. компания пожертвовала на благотворительность.
Новости Украины - Сегодня, 10:30 27
Подробности
Невзирая на ведущиеся на территории Украины боевые действия, с начала года компания смонтировала 108 новых вышек. На текущий момент 95% принадлежащей Kyivstar телекоммуникационной инфраструктуры функционирует в штатном режиме. В первой четверти текущего года мобильный оператор потратил на развитие башенной инфраструктуры 659 млн грн.
Данные Kyivstar свидетельствуют о том, что:
5 млн абонентов, проживавших до начала военных действий в городах, в настоящий момент живут в сельской местности.
4 млн абонентов Kyivstar переехали в западную часть Украины.
С начала военных действий специалисты компании устранили множество аварийных ситуаций, возникших из-за повреждения телеком-инфраструктуры.
Сейчас сеть Kyivstar функционирует в штатном режиме:
На обслуживании мобильного оператора находится 26 млн чел. По этому показателю он занимает первое место в стране.
С февраля абоненты получили от Kyivstar бонусы на 425 млн грн.
Еще более 33 млн грн. компания пожертвовала на благотворительность.
Новости Украины - Сегодня, 10:30 27
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