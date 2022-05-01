За доллар уже просят 60 грн. Реальный курс в 2 раза выше официального



Если курс НБУ по прежнему остается на уровне 29,2 грн за доллар, то в банках такого курса украинцы уже не видели давно. Доллар продают от 35 грн за доллар и выше.

«Даже «черный» рынок — кешевый, думаю, что он тоже далек от рыночного, поскольку на него тоже действуют те же ограничения, что и на большой рынок. И там тоже объемы упали в разы», — рассказал финансовый аналитик Иван Угляниц.

По словам эксперта, на сегодняшний день в Украине существует три курса гривны, но ни один из них не отражает реальной картины.

«Сейчас реального курса нет, если бы он был, то где-то под 60, примерно 55-57-60 грн/$. Я так примерно в голове держу. Сейчас реально половина экономики не работает, может, даже больше. Экспорта практически нет, импорт какой-то остался, который нельзя урезать: энергетический, продовольствие и прочее», — считает Иван Угляница.

Большая часть банков обменивает валюту в пределах коридора от 35,30 гривны до 36,80 гривны, а по евро — от 37,10 до 39,50 гривны. Пока продолжается война, ожидать падения курса валют в Украине не стоит. Наоборот, нужно готовиться к тому, что сегодняшний курс это не предел.

Новости Украины - Сегодня, 12:35 31 После того как НБУ разрешил банкам устанавливать собственный курс валют, черный рынок ушел в отрыв. Курс доллара в некоторых банках и обменниках уже вдвое превышает официальный.Если курс НБУ по прежнему остается на уровне 29,2 грн за доллар, то в банках такого курса украинцы уже не видели давно. Доллар продают от 35 грн за доллар и выше.«Даже «черный» рынок — кешевый, думаю, что он тоже далек от рыночного, поскольку на него тоже действуют те же ограничения, что и на большой рынок. И там тоже объемы упали в разы», — рассказал финансовый аналитик Иван Угляниц.По словам эксперта, на сегодняшний день в Украине существует три курса гривны, но ни один из них не отражает реальной картины.«Сейчас реального курса нет, если бы он был, то где-то под 60, примерно 55-57-60 грн/$. Я так примерно в голове держу. Сейчас реально половина экономики не работает, может, даже больше. Экспорта практически нет, импорт какой-то остался, который нельзя урезать: энергетический, продовольствие и прочее», — считает Иван Угляница.Большая часть банков обменивает валюту в пределах коридора от 35,30 гривны до 36,80 гривны, а по евро — от 37,10 до 39,50 гривны. Пока продолжается война, ожидать падения курса валют в Украине не стоит. Наоборот, нужно готовиться к тому, что сегодняшний курс это не предел.Новости Украины - Сегодня, 12:35 31

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