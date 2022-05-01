Банковские карты теперь можно пополнять на кассах магазинов



«Сервис Приватбанка «Пополнение на кассе» позволяет пополнять карты украинских банков не только в терминалах самообслуживания и отделениях банка, но и вместе с оплатой покупок на кассах торговых точек», — говорится в сообщении.





«Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту. Приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карта. Комиссия за такую услугу — 0,5% от суммы пополнения», — поделились в банке.





«Но вскоре появится и в других торговых сетях», — добавляют в пресс-службе.

