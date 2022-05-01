Банковские карты теперь можно пополнять на кассах магазинов
Приватбанк запустил услугу пополнения карт наличными на кассах торговых точек. Об этом заявили в пресс-службе банка.
Как это работает
«Сервис Приватбанка «Пополнение на кассе» позволяет пополнять карты украинских банков не только в терминалах самообслуживания и отделениях банка, но и вместе с оплатой покупок на кассах торговых точек», — говорится в сообщении.
Через новый сервис Приватбанка можно пополнить карту любого украинского банка на сумму от 20 до 4 999 грн.
«Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту. Приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карта. Комиссия за такую услугу — 0,5% от суммы пополнения», — поделились в банке.
Где доступна услуга
Пилотный проект сервиса работает на кассах магазинов сети «Сим23» во:
Львове,
Тернополе,
Луцке,
Ивано-Франковске,
Ровно
и других городах страны.
Как это работает
«Сервис Приватбанка «Пополнение на кассе» позволяет пополнять карты украинских банков не только в терминалах самообслуживания и отделениях банка, но и вместе с оплатой покупок на кассах торговых точек», — говорится в сообщении.
Через новый сервис Приватбанка можно пополнить карту любого украинского банка на сумму от 20 до 4 999 грн.
«Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту. Приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карта. Комиссия за такую услугу — 0,5% от суммы пополнения», — поделились в банке.
Где доступна услуга
Пилотный проект сервиса работает на кассах магазинов сети «Сим23» во:
Львове,
Тернополе,
Луцке,
Ивано-Франковске,
Ровно
и других городах страны.
Новости Украины - Сегодня, 18:15 0
«Но вскоре появится и в других торговых сетях», — добавляют в пресс-службе.
«Но вскоре появится и в других торговых сетях», — добавляют в пресс-службе.
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