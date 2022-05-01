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Цены на лекарства в аптеках выросли на 25-40%: почему так происходит

robot Сегодня, 20:150Новости
Цены на лекарства в аптеках выросли на 25-40%: почему так происходит
В Украине выросли цены на лекарства в аптеках на 20-25%. По некоторым отдельным позициям рост составляет до 40%.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, пишет УНН.

«В Комитет поступают обращения украинцев относительно роста цен на лекарства в аптеках. Действительно, мы видим, что стоимость медицинских препаратов выросла на 20-25%. По некоторым отдельным позициям рост вообще составляет до 40%", — отметил Михаил Радуцкий.


В аптечной профессиональной ассоциации утверждают, что сети аптек цен на препараты не увеличивали. Но есть ряд других факторов, влияющих на формирование стоимости медицинских препаратов:
падение курса гривны по отношению к доллару и евро;
рост стоимости топлива;
усложнение логистики импортных лекарственных средств.

«Еще одна проблема — отсутствие оборотных средств у аптечных сетей. Чтобы возобновить работу на деоккупированных территориях, компенсировать ущерб, аптечным сетям нужны ресурсы. В некоторых регионах ощущается кадровый дефицит. Для возвращения на работу в разрушенных городах фармацевтов иногда приходится дополнительно стимулировать”, — сообщил Радуцкий.

Также по словам Михаила Радуцкого, объемы продаж у аптечных сетей в последнее время снижаются — у многих людей сегодня просто нет денег, поэтому покупают самое необходимое, отказываясь, например, от витаминов. Все эти факторы влияют на повышение цен. Новости Украины - Сегодня, 20:00 58

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