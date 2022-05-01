Цены на лекарства в аптеках выросли на 25-40%: почему так происходит



«В Комитет поступают обращения украинцев относительно роста цен на лекарства в аптеках. Действительно, мы видим, что стоимость медицинских препаратов выросла на 20-25%. По некоторым отдельным позициям рост вообще составляет до 40%", — отметил Михаил Радуцкий.



«В Комитет поступают обращения украинцев относительно роста цен на лекарства в аптеках. Действительно, мы видим, что стоимость медицинских препаратов выросла на 20-25%. По некоторым отдельным позициям рост вообще составляет до 40%", — отметил Михаил Радуцкий.



«Еще одна проблема — отсутствие оборотных средств у аптечных сетей. Чтобы возобновить работу на деоккупированных территориях, компенсировать ущерб, аптечным сетям нужны ресурсы. В некоторых регионах ощущается кадровый дефицит. Для возвращения на работу в разрушенных городах фармацевтов иногда приходится дополнительно стимулировать”, — сообщил Радуцкий.

