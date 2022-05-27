Ощадбанк не выдает зарплаты жителям неподконтрольных территорий



«В банке есть два счета — социальный и зарплатный. Отделения банка по нашей области (Херсонской) все закрыты, потому что область под РФ. С марта бьюсь головой о стену, чтобы получить деньги. В службе поддержки ответ — как только сможете выехать на подконтрольную Украине территорию, деньги вам выдадут», — написала клиентка.



Клиенты Ощадбанка, которые сейчас находятся на неподконтрольных территориях, жалуются, что не могут снять деньги со своих зарплатных карт. Подобную жалобу оставила одна из жительниц Херсонской области на сайте Минфина.По словам женщины, на счету в Ощадбанке у нее накопилась зарплата за последние несколько месяцев, однако она не может ее снять, потому что не успела до войны активировать свою карту.Сейчас все отделения финучреждения на территории контролируемых РФгородовзакрыты, поэтому сходить в банк клиентка не может. Дистанционно решить вопрос на горячей линии банка женщине не помогли, отметив, что активировать карту она сможет только выехав на подконтрольную Украине территорию. Перебросить деньги с социальной на зарплатную карту клиентка тоже не может.В Ощадбанке на отзыв женщины ответили:что пока она не активирует свою зарплату карточку, снять деньги никак не получится;а сделать это можно в любом работающем отделении;проблема в том, что в Херсонской области все отделения закрыты, а выехать на подконтрольную Украине территорию невозможно;поэтому остается только ждать окончания войны.Источник: Today.ua Новости Региона - Сегодня, 20:30 146