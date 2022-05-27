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На территории северодонецкого завода «Азот» взорвалась цистерна с химикатами. Есть опасность для людей

robot Вчера, 21:0060Новости
На территории северодонецкого завода «Азот» взорвалась цистерна с химикатами. Есть опасность для людей
Подрыв емкости с химикатами произошел на северодонецком предприятии «Азот». Об этом в социальных сетях пишут очевидцы.

«На химкомбинате «Азот» подорвана емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота. Территория завода еще контролируется формированиями украинского режима», — появилась информация в одном из луганских Telegram-каналов.
На территории северодонецкого завода «Азот» взорвалась цистерна с химикатами. Есть опасность для людей
Так же была опубликована соответствующая фотография.
Новости Региона - Сегодня, 20:11 246

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