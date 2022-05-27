На территории северодонецкого завода «Азот» взорвалась цистерна с химикатами. Есть опасность для людей
Подрыв емкости с химикатами произошел на северодонецком предприятии «Азот». Об этом в социальных сетях пишут очевидцы.
Новости Региона - Сегодня, 20:11 246
«На химкомбинате «Азот» подорвана емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота. Территория завода еще контролируется формированиями украинского режима», — появилась информация в одном из луганских Telegram-каналов.
Так же была опубликована соответствующая фотография.
«На химкомбинате «Азот» подорвана емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота. Территория завода еще контролируется формированиями украинского режима», — появилась информация в одном из луганских Telegram-каналов.
Так же была опубликована соответствующая фотография.
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