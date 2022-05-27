Еще две епархии УПЦ приостановили поминовение митрополита Онуфрия
Ровеньковская и Свердловская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) осталась под омофором патриарха Московского и всея Руси Кирилла и приостановила поминовение митрополита Онуфрия. Об этом сообщается на сайте епархии.
«Собранием благочинных и духовенства Ровеньковской епархии принято следующее решение: приостановить поминовение за богослужением митрополита Онуфрия как предстоятеля УПЦ; Ровеньковская и Свердловская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — сообщили в епархии.
Собрание благочинных и духовенства рассмотрело вопросы церковной жизни, возникшие в результате собрания архиереев, духовенства, монашествующих и мирян УПЦ, прошедшего в Киеве.
«В этом мероприятии правящий архиерей Ровеньковской епархии (архиепископ Аркадий) принял участие в режиме видеоконференции. Его высокопреосвященство сообщил собранию о верности патриаршей Матери-Церкви и голосовал против постановлений собора и изменений в уставе УПЦ», — проинформировали в епархии.
Ранее о решении остаться под омофором Патриарха Московского и всея Руси заявили следующие епархии УПЦ:
Симферопольская и Крымская,
Феодосийская,
Донецкая,
Горловская,
Славянская.
В церковной среде выражение «быть под омофором» означает нахождение в той или иной церковной юрисдикции, на попечении или под покровительством.
Украинская православная церковь в ходе собрания архиереев, духовенства, монашествующих и мирян УПЦ 27 мая приняла решение о своей «полной самостоятельности и независимости».
В УПЦ надеются возобновить диалог с Православной церковью Украины и заявили о намерении открыть собственные приходы в диаспоре (за рубежом), что является исключительным правом автокефальной церкви. Культура - Сегодня, 21:18 68
«Собранием благочинных и духовенства Ровеньковской епархии принято следующее решение: приостановить поминовение за богослужением митрополита Онуфрия как предстоятеля УПЦ; Ровеньковская и Свердловская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — сообщили в епархии.
Собрание благочинных и духовенства рассмотрело вопросы церковной жизни, возникшие в результате собрания архиереев, духовенства, монашествующих и мирян УПЦ, прошедшего в Киеве.
«В этом мероприятии правящий архиерей Ровеньковской епархии (архиепископ Аркадий) принял участие в режиме видеоконференции. Его высокопреосвященство сообщил собранию о верности патриаршей Матери-Церкви и голосовал против постановлений собора и изменений в уставе УПЦ», — проинформировали в епархии.
Ранее о решении остаться под омофором Патриарха Московского и всея Руси заявили следующие епархии УПЦ:
Симферопольская и Крымская,
Феодосийская,
Донецкая,
Горловская,
Славянская.
В церковной среде выражение «быть под омофором» означает нахождение в той или иной церковной юрисдикции, на попечении или под покровительством.
Украинская православная церковь в ходе собрания архиереев, духовенства, монашествующих и мирян УПЦ 27 мая приняла решение о своей «полной самостоятельности и независимости».
В УПЦ надеются возобновить диалог с Православной церковью Украины и заявили о намерении открыть собственные приходы в диаспоре (за рубежом), что является исключительным правом автокефальной церкви. Культура - Сегодня, 21:18 68
Метки: {keywords}