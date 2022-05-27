Еще две епархии УПЦ приостановили поминовение митрополита Онуфрия



«Собранием благочинных и духовенства Ровеньковской епархии принято следующее решение: приостановить поминовение за богослужением митрополита Онуфрия как предстоятеля УПЦ; Ровеньковская и Свердловская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — сообщили в епархии.





«В этом мероприятии правящий архиерей Ровеньковской епархии (архиепископ Аркадий) принял участие в режиме видеоконференции. Его высокопреосвященство сообщил собранию о верности патриаршей Матери-Церкви и голосовал против постановлений собора и изменений в уставе УПЦ», — проинформировали в епархии.

