В первый день лета в Луганске будет очень жарко





«С 21:00 31 мая до 21:00 1 июня на территории региона переменная облачность, ночью, утром местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков, местами гроза, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем 27-32 градуса жары «, — говорится в сообщении.



«С 21:00 31 мая до 21:00 1 июня на территории региона переменная облачность, ночью, утром местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков, местами гроза, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем 27-32 градуса жары «, — говорится в сообщении.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 16-18 градусов, днем — 30-32 градуса жары.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 16-18 градусов, днем — от 29 до 31 градуса жары.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем — от 28 до 30 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели ожидается сухая и жаркая погода.

Погода в Луганске - Сегодня, 21:16 52 Температура воздуха на Луганщине 1 июня будет колебаться от плюс 13 градусов ночью до 32 градусов жары днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 16-18 градусов, днем — 30-32 градуса жары.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 16-18 градусов, днем — от 29 до 31 градуса жары.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем — от 28 до 30 градусов тепла.По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели ожидается сухая и жаркая погода.Погода в Луганске - Сегодня, 21:16 52

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