ПриватБанк сделал важное заявление для всех держателей банковских карт



Что делать с картой



В Приватбанке напомнили:

что если у вас истек или истекает срок действия карты, не обязательно идти в отделение, чтобы заменить ее;

карта продолжит работать для оплаты товаров и услуг и получения наличных;

однако оплата на сайтах или других сервисах в интернете, при которой вы вводите срок действия карты, не будет работать.

Для таких покупок оформляйте виртуальную карту или интернет-карту в Приват24, перечисляйте на нее необходимую сумму — и рассчитывайтесь онлайн без ограничений. Новости Украины - Сегодня, 21:59 130 С даты начала боевых действий Приватбанк продлевает срок использования всех платежных карт на 180 дней. Об этом говорится в сообщении банка.Что делать с картойВ Приватбанке напомнили:что если у вас истек или истекает срок действия карты, не обязательно идти в отделение, чтобы заменить ее;карта продолжит работать для оплаты товаров и услуг и получения наличных;однако оплата на сайтах или других сервисах в интернете, при которой вы вводите срок действия карты, не будет работать.Для таких покупок оформляйте виртуальную карту или интернет-карту в Приват24, перечисляйте на нее необходимую сумму — и рассчитывайтесь онлайн без ограничений. Новости Украины - Сегодня, 21:59 130

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