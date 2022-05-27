ПриватБанк сделал важное заявление для всех держателей банковских карт
С даты начала боевых действий Приватбанк продлевает срок использования всех платежных карт на 180 дней. Об этом говорится в сообщении банка.
Что делать с картой
В Приватбанке напомнили:
что если у вас истек или истекает срок действия карты, не обязательно идти в отделение, чтобы заменить ее;
карта продолжит работать для оплаты товаров и услуг и получения наличных;
однако оплата на сайтах или других сервисах в интернете, при которой вы вводите срок действия карты, не будет работать.
Для таких покупок оформляйте виртуальную карту или интернет-карту в Приват24, перечисляйте на нее необходимую сумму — и рассчитывайтесь онлайн без ограничений. Новости Украины - Сегодня, 21:59 130
Что делать с картой
В Приватбанке напомнили:
что если у вас истек или истекает срок действия карты, не обязательно идти в отделение, чтобы заменить ее;
карта продолжит работать для оплаты товаров и услуг и получения наличных;
однако оплата на сайтах или других сервисах в интернете, при которой вы вводите срок действия карты, не будет работать.
Для таких покупок оформляйте виртуальную карту или интернет-карту в Приват24, перечисляйте на нее необходимую сумму — и рассчитывайтесь онлайн без ограничений. Новости Украины - Сегодня, 21:59 130
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