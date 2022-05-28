Сколько будем платить за газ, воду и свет с сегодняшнего дня (1 июня)



ГАЗ



Кабинет министров решил оставить цены на газ для населения без изменений на уровне восьми гривен за кубометр. Льготная цена будет действовать и для критически важных предприятий.

ЭЛЕКТРО



Что касается электроэнергии, следует отметить, что в связи с режимом военного положения еще в апреле 2022 года правительство приняло решение «заморозить» тарифы на электроэнергию. Такое решение будет действовать еще как минимум в течение полугода.

Сейчас тарифы на электроэнергию в Украине выглядят следующим образом:

до 250 кВт*ч — при оплате 1,44 гривны за 1 кВт*ч;

свыше 250 кВт*ч — при оплате 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

ВОДА



Что касается тарифов на воду, то необходимо помнить, что тарифы для водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Пока регулятор не сообщал об изменениях тарифов Новости Украины - Сегодня, 05:00 13 Власти Украины озвучили тарифы на коммунальные платежи с 1 июня текущего 2022 года — речь идет о тарифах за газ, водоснабжение и электроэнергию.ГАЗКабинет министров решил оставить цены на газ для населения без изменений на уровне восьми гривен за кубометр. Льготная цена будет действовать и для критически важных предприятий.ЭЛЕКТРОЧто касается электроэнергии, следует отметить, что в связи с режимом военного положения еще в апреле 2022 года правительство приняло решение «заморозить» тарифы на электроэнергию. Такое решение будет действовать еще как минимум в течение полугода.Сейчас тарифы на электроэнергию в Украине выглядят следующим образом:до 250 кВт*ч — при оплате 1,44 гривны за 1 кВт*ч;свыше 250 кВт*ч — при оплате 1,68 гривны за 1 кВт*ч.ВОДАЧто касается тарифов на воду, то необходимо помнить, что тарифы для водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Пока регулятор не сообщал об изменениях тарифов Новости Украины - Сегодня, 05:00 13

Метки: {keywords}