Еще один рыбак остался без ноги



«После того, как пострадавший пришел в себя, он дозвонился жене. Та вызвала бригаду медиков и вместе с соседом поспешила в указанное место к супругу, а разыскав его в чаще, первым делом наложила жгут. Затем вдвоем вынесли на руках, погрузили в машину и повезли навстречу сотрудникам скорой помощи. С диагнозом «минно-взрывная травма, травматическая частичная ампутация правой стопы на уровне нижней трети голени, ссадины правой кисти, травматический шок первой степени» мужчину госпитализировали в Луганскую клиническую больницу. Состояние стабильное», — рассказала пресс-служба.



Еще один рыбак получил тяжелые ранения в результате подрыва взрывного устройства на берегу реки Северский Донец в селе Желтое Славяносербского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Сообщение о мужчине, подорвавшемся на неустановленном взрывоопасном предмете, поступило на линию 101 Луганска 30 мая в 21:35 от фельдшера скорой помощи.Родственники пострадавшего рассказали, что 54-летний местный житель захотел порыбачить и спустился к берегу Северского Донца, игнорируя все знаки и предупреждения о том, что находиться в данном месте небезопасно.Происшествия - Сегодня, 06:30 103