

«Поскольку в структуре стоимости 1 Гкал газовая составляющая в среднем составляет 80%, то тариф на теплоэнергию для населения соответственно вырастет по меньшей мере в три раза и составит более 5 тыс. грн/Гкал (без учета изменения других составляющих). Напомним, сегодня средняя стоимость 1 Гкал в Украине составляет 1677,08 грн/Гкал (с НДС)», — говорится в сообщении.





«От имени украинских теплопоставщиков мы обратились к премьер-министру Украины с просьбой не допустить остановки предприятий из-за амбициозных желаний «Нафтогаза» сверхприбылей за счет необоснованного и расчетно не подтвержденного повышения цены природного газа для ТКЭ», — цитирует пресс-служба президента «Укртеплокоммунэнерго» Арсентия Блащука.

