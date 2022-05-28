Доплата к пенсии по возрасту. Насколько увеличились и когда их начинают начислять



Об этом пишет «На пенсии».

Установление ежемесячной компенсации гражданам в возрасте от 75 до 80 лет в размере до 400 гривен предусмотрено Постановлением Кабинета Министров «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году» № 849 от 16 сентября 2020 года (с изменениями от 22.00). 2021). Всем достигшим 75 лет такую прибавку начали выплачивать с 1 октября 2021 года.



Лицам, достигшим 75 лет после указанной даты, прибавка устанавливается со дня достижения ими такого возраста.

Лицам, достигшим 80 лет, с 1 апреля 2020 года устанавливается доплата к пенсии в размере до 500 гривен. В обоих случаях ограничение касается тех, у кого общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривны — размер средней заработной платы в Украине, применяемый для исчисления пенсии за 2020 год.



С 1 марта текущего года возрастные прибавки были проиндексированы на 14%:

граждане в возрасте от 80 лет получают выплату в размере 579 гривен;

граждане в возрасте от 75 до 80 лет — в размере 456 гривен.

Новости Украины - Сегодня, 09:00 150 Лицам, достигшим 80 лет, с 1 апреля 2020 года устанавливается доплата к пенсии в размере до 500 гривен.Об этом пишет «На пенсии».Установление ежемесячной компенсации гражданам в возрасте от 75 до 80 лет в размере до 400 гривен предусмотрено Постановлением Кабинета Министров «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году» № 849 от 16 сентября 2020 года (с изменениями от 22.00). 2021). Всем достигшим 75 лет такую прибавку начали выплачивать с 1 октября 2021 года.Лицам, достигшим 75 лет после указанной даты, прибавка устанавливается со дня достижения ими такого возраста.Лицам, достигшим 80 лет, с 1 апреля 2020 года устанавливается доплата к пенсии в размере до 500 гривен. В обоих случаях ограничение касается тех, у кого общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривны — размер средней заработной платы в Украине, применяемый для исчисления пенсии за 2020 год.С 1 марта текущего года возрастные прибавки были проиндексированы на 14%:граждане в возрасте от 80 лет получают выплату в размере 579 гривен;граждане в возрасте от 75 до 80 лет — в размере 456 гривен.Новости Украины - Сегодня, 09:00 150

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