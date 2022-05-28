Украинским беженцам запретили въезд в Польшу



«Имеем заверения польской стороны, что въезд для украинцев будет и впредь разрешен на основании заграничного биометрического паспорта, свидетельства о рождении и других документов. Что касается окончания 90 дней безвиза, то Посольство Украины ожидает разъяснений от Пограничной службы Польши», — заявил Токарь.



«Имеем заверения польской стороны, что въезд для украинцев будет и впредь разрешен на основании заграничного биометрического паспорта, свидетельства о рождении и других документов. Что касается окончания 90 дней безвиза, то Посольство Украины ожидает разъяснений от Пограничной службы Польши», — заявил Токарь.



«Несмотря на это, в адрес посольства поступает много обращений и жалоб о том, что польские пограничники не пропускают на территорию Польши граждан Украины, аргументируя это тем, что они использовали 90 дней безвиза», — рассказал консул.

