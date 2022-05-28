Украинским беженцам запретили въезд в Польшу
Украинские беженцы массово жалуются в Посольство Украины из-за того, что не могут попасть на территорию Польши. Мол, польские пограничники их не пропускают, потому что граждане использовали 90 дней безвиза. Об этом сообщил генеральный консул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь.
«Имеем заверения польской стороны, что въезд для украинцев будет и впредь разрешен на основании заграничного биометрического паспорта, свидетельства о рождении и других документов. Что касается окончания 90 дней безвиза, то Посольство Украины ожидает разъяснений от Пограничной службы Польши», — заявил Токарь.
Как объясняют польские пограничники, согласно закону, предусматривается возможность легального пребывания граждан Украины на территории Польши в течение 18 месяцев, начиная с 24 февраля 2022 года.
Однако, такое право утрачивается, если гражданин Украины выехал с территории Польши более чем на месяц.
«Несмотря на это, в адрес посольства поступает много обращений и жалоб о том, что польские пограничники не пропускают на территорию Польши граждан Украины, аргументируя это тем, что они использовали 90 дней безвиза», — рассказал консул.
По его словам, после получения официальных разъяснений информация безотлагательно будет размещена на сайте Посольства Украины в Республике Польша. Новости Украины - Сегодня, 10:15 105
«Имеем заверения польской стороны, что въезд для украинцев будет и впредь разрешен на основании заграничного биометрического паспорта, свидетельства о рождении и других документов. Что касается окончания 90 дней безвиза, то Посольство Украины ожидает разъяснений от Пограничной службы Польши», — заявил Токарь.
Как объясняют польские пограничники, согласно закону, предусматривается возможность легального пребывания граждан Украины на территории Польши в течение 18 месяцев, начиная с 24 февраля 2022 года.
Однако, такое право утрачивается, если гражданин Украины выехал с территории Польши более чем на месяц.
«Несмотря на это, в адрес посольства поступает много обращений и жалоб о том, что польские пограничники не пропускают на территорию Польши граждан Украины, аргументируя это тем, что они использовали 90 дней безвиза», — рассказал консул.
По его словам, после получения официальных разъяснений информация безотлагательно будет размещена на сайте Посольства Украины в Республике Польша. Новости Украины - Сегодня, 10:15 105
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