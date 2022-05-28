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В Луганске пропала мобильная связь. Когда починят

robot Сегодня, 10:300Новости
В Луганске пропала мобильная связь. Когда починят
Оператор мобильной связи «Лугаком» планирует в течение нескольких часов восстановить работоспособность всех сервисов мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба компании «Луганские коммуникации».

Там рассказали, что «в ночь на 01 июня проводились плановые ремонтные работы на сети мобильных операторов «Лугаком» и ЛТК («Луганская телефонная компания»)".

«На данный момент работы завершены и работоспособность сети поэтапно восстанавливается. В течении нескольких часов все сервисы мобильной связи у всех абонентов будут восстановлены», — говорится в сообщении.

«Лугаком» приносит извинения за временные неудобства.
Удобный город - Сегодня, 09:50 219

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