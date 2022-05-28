С 1 июня начнут выплачивать пенсии с доплатами
С 1 июня 2022 года начнется выплата пересчитанных пенсий для людей, которые продолжили работать, достигнув пенсионного возраста.
Причем, работающие пенсионеры должны будут получить:
доплаты за апрель,
доплаты за май.
Ведь, согласно законодательству, индексация выплат этой категории пенсионеров проводится в апреле.
Страховщики подавали отчеты за I квартал 2022 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, так что перерасчет работающим пенсионерам производился в последний месяц весны.
Пересчет производится:
с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предварительного перерасчета) пенсии,
или — в случае целесообразности — с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предварительного перерасчета) пенсии.
Новости Украины - Сегодня, 11:00 1
Причем, работающие пенсионеры должны будут получить:
доплаты за апрель,
доплаты за май.
Ведь, согласно законодательству, индексация выплат этой категории пенсионеров проводится в апреле.
Страховщики подавали отчеты за I квартал 2022 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, так что перерасчет работающим пенсионерам производился в последний месяц весны.
Пересчет производится:
с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предварительного перерасчета) пенсии,
или — в случае целесообразности — с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предварительного перерасчета) пенсии.
Новости Украины - Сегодня, 11:00 1
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